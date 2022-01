New World veröffentlicht NFT-Kollektion mit Karl Wolf, nachdem das Lied „Omicron Queen“ das Netz im Sturm erobert hat

Toronto, Ontario – 12. Januar 2022 – Graph Blockchain Inc. (Graph) oder (das Unternehmen) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World Inc. eine NFT-Kollektion mit Karl Wolf herausgeben wird, nachdem sein Song Omicron Queen das Web im Sturm erobert hat. Diese NFT-Kollektion kommt kurz nach der Veröffentlichung seines Albums 2am Vibes mit der Hit-Single Get Away heraus.

Als ich während der Feiertage herausgefunden habe, dass ich mich mit Omikron infiziert hatte, war ich frustriert, da ich Weihnachten nicht mit meiner Familie verbringen konnte. Ich ging in mein Heimstudio und nahm Omicron Queen als Parodie von Caribbean Queen von Billy Ocean auf. Genau wie die Omikron-Variante sich im echten Leben (IRL) rasend schnell verbreitet, entwickelte sich auch Omicron Queen auf TikTok zum viralen Video und ist derzeit einer der beliebtesten Songs auf der Short-Video-Plattform!

Karls neuer NFT-Drop ist eine Serie von 12 einzigartigen, limitierten, lustigen Omicron Queens, die zu dem parodierten Song tanzen, der auf OpenSea auf der Polygon Blockchain verfügbar sein wird. Jede NFT-Variante wird 50 Stück liefern und mit einem Omicron Queen-Track gepaart sein. Die Studio-Versionen werden zu einem Preis von 60 MATIC (ca. 150 CAD) angeboten und bieten exklusiven Zugang zu einer Live-Tik Tok-Performance und einem Schnelltest-Kit. Die Beach-Versionen werden zu einem Preis von 100 MATIC (ca. 250 CAD) angeboten und bieten außerdem den exklusiven Zugang zu einer Live-Tik-Tok-Performance sowie einem Schnelltest-Kit und T-Shirt.

Der Rest der exklusiven Omicron Queen-Kollektion wird auf dem globalen Marktplatz von New World in Augmented Reality (AR, in etwa: erweiterte Realität) sowohl in Gold als auch in Platin erhältlich sein. Die exklusiven 1 von 2 Gold-Editionen werden zu einem Preis von 3 ETH (ca. 11.500 CAD) angeboten und geben Käufern die Möglichkeit, einen Live-Track mit Karl via Zoom aufzunehmen. Die Session wird kreative Studiozeit beinhalten, in der der Käufer einen Song mit Produktion und Gesang von Karl Wolf kreieren und aufnehmen kann. Die exklusive 1 von 1 Platin-Edition zu einem Preis von 6,5 ETH (ca. 25.000 CAD) gibt den Käufern die Möglichkeit, Karl persönlich zu treffen (Unterkunft einschließlich Flug und Hotel sind kostenlos) und beinhaltet eine kreative Studiositzung, bei der der Käufer einen Song mit Produktion und Gesang von Karl Wolf kreieren und aufnehmen kann.

Während New World die Entwicklung seines Online-Marktplatzes und seiner App fortsetzt, möchten es seinen Augmented Reality-NFTs Musik hinzufügen, um den Nutzern ein optimales Erlebnis zu bieten.

Omicron Queen wird am 12. Januar weltweit veröffentlicht.

Der originale Omicron Queen-Track kann hier abgerufen werden: youtu.be/T18NpRqy7CQ

OpenSea-Kollektion: opensea.io/collection/omicronqueens

Marktplatz von New World: newworldmarketplace.io/

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter newworldinc.io

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFI). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO [Initial DEX (decentralised exchange) Offerings] fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com, newworldinc.io und www.babbagemining.com.

