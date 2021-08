DER STURM BEGINNT – Spannender Historienroman

Marcel Zentrich behandelt in „DER STURM BEGINNT“ den großen Nordischen Krieg (1700-1721) zwischen Schweden und Russland.

Der erste Band dieser neuen historischen Roman-Reihe dreht sich rund um die Belagerung von Narva im Jahre 1700 und die dort geführte Schlacht. Die Leser begleiten in diesem Roman den Charakter Sven Eriksson, den persönlichen schwedischen Helden des Autors, der sich mit seinem Regiment nach Schwedisch Livland aufmacht, um seiner Bestimmung zu folgen, als schwedischer Karoliner Ruhm und Ehre zu erlangen. Die Leser tauchen hier in eine Welt ein, in der große Themen, wie die Aufklärung und die Religionskriege eine wichtige Rolle spielen. Es ist eine Zeit voller Intrigen und vieler Geheimnisse. Vor allem aber ist es die Zeit der Kriege, eine Zeit, in der Soldaten Geschichte schreiben.

Der Roman „DER STURM BEGINNT“ von Marcel Zentrich will den Lesern beweisen, dass auch die Schweden einen Platz in heroischen Romanen verdienen. Der im Jahr 1995 in Großburgwedel bei Hannover geborene Autor hat in 2015 sein Abitur absolviert und ist daraufhin zur Marine gegangen, wo er bis dato ist. Nach zwei gefahrenen Einsätzen bei der Marine hat er seinen Offizier eingereicht und dient seitdem in den Seestreitkräften. Zu seiner großen Leidenschaft zählt das Fach Militärgeschichte, dem er sich seit seiner frühesten Jugend an widmete, sowie das Schreiben von eigenen Romanen. Seine größte Leidenschaft ist es, anderen Menschen die Militärgeschichtliche mit einem spannenden Roman näher zu bringen.

„DER STURM BEGINNT" von Marcel Zentrich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36516-2 zu bestellen.

