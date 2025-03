Sing ein Lied – der neue Radioschlager von Andy

Das zeite Lied aus dem Hause Fiesta

Mit seiner neuen Single „Sing ein Lied“ schenkt Andy seinen Hörern eine musikalische Aufmunterung für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags.

Der mitreißende Popschlager verbindet eine eingängige Melodie mit einer positiven Botschaft: Musik kann Trost spenden, Kraft geben und jeden Moment ein bisschen heller machen.

Die lebensnahen Songzeilen erzählen von Stress, Sorgen und Sehnsucht, doch statt sich davon unterkriegen zu lassen, lädt Andy dazu ein, einfach mitzusingen – denn ein Lied kann die Stimmung heben und neue Energie schenken.

Die eingängige Hook „Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist“ wird schnell zum Ohrwurm und macht den Song zu einer perfekten Hymne für all jene, die an die Kraft der Musik glauben.

Ein motivierender Schlager, der Mut macht und mit seiner positiven Ausstrahlung auf jeder Playlist für gute Laune sorgt!

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 21.03.2025 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC02000

VÖ-Datum: 21.03.2025

EAN: 40994830273342025

Text: Marcus Wendorf, Linda Mohn

Musik: Marc Noir

Verlag: Beverly Music Publishing

ISRC-Nr.: DEZ922500575

Länge: 03:22 Minuten

Quelle: Büro Andy Meergans

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jetzt noch Frühbucherrabatt für den 20. Gorch-Fock-Lauf in Wilhelmshaven sichern