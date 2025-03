Jetzt noch Frühbucherrabatt für den 20. Gorch-Fock-Lauf in Wilhelmshaven sichern

Bis zum 31. März zu vergünstigten Konditionen anmelden und durchstarten

Der Countdown läuft: Am 31. März endet die Frühbucherphase für die 20. Jubiläumsausgabe des beliebten Gorch-Fock-Laufs in Wilhelmshaven, für den am 22. Juni 2025 der Startschuss fällt. Wer sich bis Ende März anmeldet, profitiert noch von vergünstigten Startgebühren für alle Distanzen. Danach steigen die Preise – ein guter Grund, sich schnell noch einen Platz zu sichern!

Rund 750 Läuferinnen und Läufer sind bereits für die Strecke angemeldet, die entlang der Wasserkante am Weltnaturerbe Wattenmeer verläuft. Zur Auswahl stehen vier Hauptdistanzen: 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Zusätzlich gibt es den Sparda-Bank Vereins- und Schullauf, bei dem Kinder ab sechs Jahren auf einer Strecke von 600 Metern oder 1,5 Kilometern an den Start gehen und sich Geld für ihre Vereinskassen erlaufen können.

Für Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilangehörige der Bundeswehr bietet der Lauf ein besonderes Highlight: Die Veranstaltung integriert erneut die Standortmeisterschaften, sodass Soldatinnen und Soldaten innerhalb des Wettbewerbs ihre eigenen Bestleistungen ermitteln können.

Nach dem 31. März läuft bis zum 1. Juni die Anmeldephase zum Normalpreis. Danach sind Nachmeldungen weiterhin bis zum Tag des Laufs möglich, sofern noch Startplätze verfügbar sind. Alle Infos unter www.gorch-fock-lauf.de.

