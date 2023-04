Gorch-Fock-Lauf 2023 in Wilhelmshaven mit offener Bundeswehrstandortmeisterschaft

Sportliches Highlight in Wilhelmshaven: Der 18. Gorch-Fock-Lauf mit offener Bundeswehrstandortmeisterschaft findet am 4. Juni 2023 statt. Bis zum 16. April 2023 gilt noch der der Frühbucherrabatt

Am 4. Juni 2023 findet der 18. Gorch-Fock-Lauf in Wilhelmshaven statt. Rund 1500 Läuferinnen und Läufer aus der Region und ganz Deutschland werden am Kulturzentrum Pumpwerk erwartet, um ihre Kräfte zu messen und ihre Grenzen zu überwinden. Die Anmeldung erfolgt online unter www.gorch-fock-lauf.de. Teilnehmende der Bundeswehr und Marine haben zudem die Möglichkeit, sich für die offenen Bundeswehrstandortmeisterschaften 2023 anzumelden.

Für Vereine und Schulen aus der Region startet erneut der Sparda-Bank Vereins- und Schulwettbewerb. Hierbei haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Schul- oder Sportvereinskasse durch eigenes sportliches Engagement zu füllen.

Die attraktive Strecke führt wie in den vergangenen Jahren größtenteils direkt am Wasser entlang. Die Teil-nehmenden haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Distanzen: 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Die Strecke umfasst die Überquerung der beiden historischen Brücken Deich- und Kaiser-Wilhelm-Brücke sowie die Möglichkeit, die historischen Marineschiffe und das U-Boot des Deutschen Marinemuseums zu erleben. Um trotz der Sperrung der Deichbrücke auf die richtigen Streckenlängen zu kommen, wurde die Strecke minimal verändert. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, gibt es auch 2023 wieder für ein kleines Kontingent an Onlinelauf-Anmeldungen.

Der Gorch-Fock-Lauf ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine Gelegenheit, die Schönheit der Region zu erleben und die Kultur und Geschichte Wilhelmshavens kennenzulernen. Die historische Kaiser-Wilhelm-Brücke ist ein besonderes Highlight der Strecke und bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine einzigartige Aussicht auf das Wattenmeer und auf den Binnenhafen mit vielen Marineschiffen. Auch für Familien ist der Lauf ein tolles Event. Neben den Laufwettbewerben erwartet die Teilnehmenden ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Essen und Getränken.

Das Orgateam aus Wilhelmshaven freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ein erneut unvergessliches Laufevent am Weltnaturerbe Wattenmeer. Der Gorch-Fock-Lauf hat seit 2005 einen festen Platz im Sportkalender der Jadestadt, die zugleich größter Marine- und Bundeswehrstandort Deutschlands ist. Namensgeber des Laufs ist übrigens nicht das gleichnamige Segelschulschiff der Bundesmarine, sondern das Soldatenbegegnungszentrum „Gorch-Fock-Haus“, von wo aus der Wettbewerb bis 2015 startete. www.gorch-fock-lauf.de

