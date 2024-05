Du hast einmal zu oft nein gesagt – der neue Hit von Anthony Weihs

Großer Pop mit großen Emotionen

2024 startet Anthony Weihs mit einem neuen Pop-Schlager in Richtung Sommer. Der charismatische deutsche Sänger präsentiert einen Song, der die Herausforderungen einer Liaison und deren Emotionen authentisch widerspiegelt. Leidenschaft ohne Grenzen!

Anthony Weihs verleiht dem Song mit seiner unverkennbaren Stimme Tiefe und lässt den Hörer in die Geschichte eintauchen. Die mitreißende Melodie und das tanzbare Arrangement verführen die Hörer und Protagonisten gleichermaßen. Einmal gehört, für immer im Ohr!

Ein moderner deutscher Pop-Schlager, produziert von Hit-Produzent André Stade, mit dem einzigartigen Saxophon von Tina Tandler.

„Du hast einmal zu oft nein gesagt“ erschien am 26.04.2024 überall als Digital-Single. Mit „Du hast einmal zu oft nein gesagt“ veröffentlicht Anthony Weihs wieder einen weiteren neuen Song, in dem er sein Publikum und seine Fans auf eine Reise mitten ins Leben nimmt. Er liebt es alltägliche Situationen in Musik zu packen und sie auf charmante Art so zu präsentieren, dass sich jeder auf seine eigene Weise direkt hineinversetzen kann. So auch in seinem neuen Song „Du hast einmal zu oft nein gesagt“. (MPN: 26.04.2024)

Anthony Weihs – Offizielle Website & Social Media: www.anthony-weihs.de sowie

Facebook und Instagram

Anthony Weihs – Du hast einmal zu oft nein gesagt

Text: André Stade, Anthony Weihs

Musik: André Stade, Anthony Weihs

VÖ-Datum und MPN: 26.04.2024

ISRC: DEZC62410301

Label und Labelcode: Rekortjet, LC 24625

Quelle: Büro Anthony Weihs

