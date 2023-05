Andy Schäfer -Verdammt nochmal (ich geb`s nicht gern zu)

Ein altes Lied gut neu aufpoliert

Schlag auf Schlag geht es bei Andy Schäfer im Jahr 2023 weiter. Einer

seiner alten Songs aus dem Jahr 1998 hat es ihm nochmals angetan.

Neu arrangiert und mit aktuellen Sounds ist „Verdammt nochmal (ich

geb`s nicht gern zu)“ echt hitverdächtig.

Die Autoren für diesen Song sind, Michael Gentner, ein alter Freund von

Andy Schäfer, sowie dessen damaliger, musikalischer Partner Bernd

Potthoff. Gerd Lorenz als Produzent, ein absoluter Fachmann im Bereich von

Schlagerproduktionen, hat diesem Song den perfekten Sound verpasst.

Der Text handelt von alltäglichen Situationen, wie zu schnellen

Trennungen, was in der heutigen und schnelllebigen Zeit viel zu oft

vorkommt.

Veröffentlicht wird die Single vom aufstrebenden Label „TSL-Records“

(LC 50440).

Weitere Infos zu Andy Schäfer finden Sie im social-media-Netz und auf

seiner Seite www.andy-schaefer.de www.andy-schaefer.de .

Der Song ist ab 05.05.2023 auf allen Download- und Streaming-Portalen

erhältlich.

ISRC: DEWO31710317

EAN: 4064946189430

Komponist: Michael Gentner / Bernd Potthoff

Texter: Michael Gentner / Bernd Potthoff

Arrangeur/Bearbeiter: Gerd Lorenz

Produktion: Tonstudio Lorenz, www.tonstudiolorenz.de

LC: 50440

Spielzeit: 03:17orenz.de

Cover: Andy Schäfer

Booking: www.inoutevents.de , inoutevents@t-online.de

Label und Labelcode: TSL-Records, LC 50440 off

VÖ-Datum: 05.05.2023

Quelle: Büro Andy Schäfer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Augenlasern Linz – www.augenarzt-jirak.at