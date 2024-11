Das neue Lied von Jo und Josephine – Unerklärliches Phänomen (Sternenweit)

Das neue Werk des Duos aus Mecklenburg

In dem Lied „Unerklärliches Phänomen“ (Sternenweit) wird die Liebe als eine unermessliche Kraft dargestellt, die über das Hier und Jetzt hinausgeht und die Grenzen von Raum und Zeit überschreitet. Der Text stellt die Frage, ob es jenseits der eigenen Wahrnehmung viel mehr gibt und lädt dazu ein, an das Unerklärliche zu glauben, ähnlich wie die Liebe selbst, die wie ein magisches, grenzenloses Phänomen erscheint. Im Mittelpunkt steht das Vertrauen in die Liebe, die trotz aller Unsicherheiten das einzige ist, was gewiss bleibt, während die beiden Liebenden gemeinsam durchs Universum reisen und ihren Traum leben.

Ein in Tirol produziertes Musik-Video ergänzt diese Produktion mit wunderschönen Bildern. Jo & Josephine haben sich mit diesem Song zu ihrem 25-jährigen Jubiläum selbst ein Geschenk gemacht.

Ein herzlicher Dank geht an Walter Wessely (Österreich) für das Arrangement und an die die Firma Star Promotion Studios für das Video.

Credits:

Komponist: Marita Frehse

Texter: Marita Frehse

Label und Labelcode: Joe und Josephine, LC 11297

ISRC-Nummer : DE-AX8-24-00004

Veröffentlichungsdatum: 23.11.2024

Quelle: Jo und Josephine GbR

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutschlandmuseum als Europas Museum des Jahres 2025 nominiert Initiative Gutes Aufwachsen mit Medien – Demokratie braucht Medienkompetenz