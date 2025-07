Albert Hauser schürft in seinem neuen Lied „Sternenstaub“

Neue Musik aus dem Ländle

Nach dem Erfolg des Duos „Albert und Andrea“ mit ihren 3 Singles „Phänomenal“ – „Geh doch am Glück nicht vorbei“

und „Ein Hauch von Zärtlichkeit“ ist Albert Hauser nun auf Solopfaden unterwegs.

Nach seinen ersten Solo-Singles „Erfroren im Eis der Einsamkeit“ „Wie ein Komet“

und „Die Insel Niemandsland“ – eine moderne Coverversion von Freddy Quinn.

Mit „Das ist wie Sternenstaub“ folgt nun wieder eine tanzbare Veröffentlichung.

Albert Hauser – Das ist wie Sternenstaub (VÖ 11.07.2025)

ISRC: DEWO32510001

EAN: 4070169144439

Musik: Gerd Lorenz

Text: Marie Louise Steinle

Label: TSL Records, LC: 50440

Spielzeit: 03:22 Minuten

Produktion: Gerd Lorenz, Tonstudio Lorenz

Promotion: Hans Peter Sperber, Sperbys Musikplantage

VÖ-Datum: 11. Juli 2025

Mehr Infos zum Sänger gibt es in den sozialen Medien wie Facebook

Quelle: TSL-Records

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gebrauchte Treppenlifte kaufen: Eine sinnvolle Alternative zum Neukauf Fachkräftemangel im Gesundheitswesen – Neue Jobbörsen für eine systemrelevante Branche