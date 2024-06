Einen ganz besond´ren Tag besingt Albert Hauser

Neue Musik aus dem Schwabenland

Mit dem Lied “ Ein ganz besond´rer Tag“, möchte Albert den Beginn einer großen Liebe erzählen, die aus einem zufälligen Treffen im Urlaub begann, und viele Jahre hält.

Eindrucksvoll mit seiner kraftvollen Stimme, unterlegt mit einer tollen Musikkomposition von Ueli Bodenmann;

Text: Walter Kutt, Albert Hauser

Produzent: Gerd Lorenz

Video: Harry Rhode

Albert Hauser geboren in Burladingen auf der schwäbischen Alb.

Schon mit 13 Jahren begann er auf der Bühne zu stehen, um mit Musik die Menschen zu erfreuen. 30 Jahre musikalische Erfahrung sammelte er in der Stadtkapelle Burladingen.

Bei kleinen Festen sowie großen Events, war die Bühne also kein Neuland mehr für ihn.

Mit einigen Musik-Formationen in seiner Laufbahn absolvierte er viele Auftritte. Albert ein Vollblutmusiker, ein gern gesehener Künstler im gesamten süddeutschen Raum mit seiner kräftigen, gefühlvollen Stimme ist sein Auftritt immer ein Erlebnis.

Albert Hauser – Ein ganz besond´rer Tag

Musik: Ueli Bodenmann

Text: Walter Kutt und Albert Hauser

Label: TSL-Records

ISRC DEWO31710397

EAN: 9705071726378

Verlag: einklang musikverlag

VÖ-Datum: 07.06.2024

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet bei ihm in den sozialen Medien

Quelle: Büro Albert Hauser

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

