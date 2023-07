Mei Land Tirol – Elmar Oberlechner besingt seine Heimat

Die neue Hymne für Südtirol

Elmar Oberlechner stammt aus dem Pustertal in Südtirol. Als Tiroler hat er eine sehr innige Beziehung zu seiner Heimat. Diese Heimatliebe bringt er nun mit seinen neuen Lied „Mei Land Tirol“ musikalisch zum Ausdruck. Es ist ein wundervoller volkstümlicher Schlager mit einer eingängigen Melodie. Eine Hymne auf ein wunderschönes Land Südtirol, mit tollen Bergen, Wiesen und wunderbaren Menschen. Ein Lied zum Zuhören und Mitsingen.

Elmar brachte 1995 seine erste Solo-Single auf den Markt und ist seither ein würdiger Vertreter der Tiroler Musik. Einige seiner Lieder schreibt er auch selbst. So veröffentlichte Elmar 2018 ein Album mit Oberkrainer Melodien, wo er selbst ein paar Lieder verfasste. Denn die Oberkrainer Musik liegt ihm am Herzen. Seine Stimme eignet sich aber genauso für Schlagersongs und Popmusik.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er in einige Bands mit spielte und spielt. Er macht bereits seit seinem 8. Lebensjahr Musik und begeistert Fans und Zuhörer.

Elmar Oberlechner – Mei Land Tirol

Komponist und Texter: Christian Klotz, Edwin Leitner und Michael Radl

Label: Chorus Pro.Media; Labelcode: LC 30171

ISRC: AT-C91-23-00013

VÖ Datum: 20.06.2023

Mehr Infos zum Künstler gibt es auf www.elmar-oberlechner.com und bei ihm auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram

Quelle: Büro Elmar Oberlechner

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

