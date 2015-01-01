Wasserschloss Mellenthin: Festliche Höhepunkte im Dezember 2025

Das Wasserschloss Mellenthin lädt im Dezember 2025 zu festlichen Events, kulinarischen Erlebnissen und winterlicher Idylle ein. Erleben Sie Weihnachtszauber und genussvollen Jahresausklang auf Usedom.

Festlicher Jahresausklang im historischen Ambiente

Das Wasserschloss Mellenthin auf der Insel Usedom präsentiert im Dezember 2025 ein exklusives Programm, das die besinnliche Adventszeit mit festlichen Höhepunkten und einem genussvollen Jahresausklang verbindet. Eingebettet in das idyllische Usedomer Hinterland bietet das historische Schloss eine perfekte Kulisse für eine Auszeit vom Alltag, eine stimmungsvolle Weihnachtszeit und einen unvergesslichen Jahreswechsel. Mit einem vielfältigen Angebot an kulinarischen Events, kulturellen Erlebnissen und individuellen Arrangements etabliert sich das Wasserschloss Mellenthin immer mehr als Top-Adresse für unvergessliche Wintermomente. Das Schloss, das neben komfortablen Hotelzimmern im Haupthaus auch romantische Zimmer im Speicher bietet, verfügt zudem über eine eigene Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie sowie einen Schloss-Shop und die Insel-Manufaktur, die das Erlebnis abrunden.

Einzigartige Events für Genuss und Unterhaltung

Der Dezember im Wasserschloss Mellenthin ist geprägt von einer Reihe besonderer Veranstaltungen, die in den urigen Gewölben der Brauerei, im rechten Seitenflügel des Haupthauses, stattfinden:

– Mittelalterliches Ritterbuffet: Jeden Dienstag erwartet die Gäste ein festliches Rittermahl mit deftigen Speisen und historischer Atmosphäre.

– Brauer-Abend: Donnerstags lädt der Braumeister zu einer Verkostung der schlosseigenen Biere ein, begleitet von herzhaften Gerichten.

– Winterliches Schlemmer-Fest: Freitags und samstags verwöhnt ein reichhaltiges Buffet mit saisonalen und regionalen Köstlichkeiten.

– Traditioneller Brunch: Sonntags bietet der ausgiebige Brunch den perfekten Start in den Tag.

Zusätzlich finden jeden Mittwoch in der Insel Manufaktur am Morgenitzer Berg exklusive Kaffeeverkostungen und Rum-Tastings statt, die den Genussmoment perfekt ergänzen und Einblicke in die Handwerkskunst geben.

Weihnachtszauber und Jahreswechsel im Schloss

Ein besonderes Highlight im Dezember ist der 3. Mellenthiner Adventsmarkt am 13. und 14. Dezember 2025 bei der Insel Manufaktur. Dieses familienfreundliche Ereignis bietet Bogenschießen, Esel streicheln, geräucherten Fisch, Treckerfahrten, Dart werfen, regionales Handwerk, eine große Tombola und Plätzchen backen sowie die Möglichkeit für ein Selfie mit dem Weihnachtsmann. Am 1. und 2. Weihnachtstag sorgt ein exklusives Weihnachtsmenü von 14 bis 20 Uhr im Wasserschloss für festliche Stimmung. Der Jahresausklang wird ebenfalls gebührend gefeiert: mit einem Großen Schnitzelbuffet am 28.12.2025 und einem Pizza & Pasta-Abend am 29.12.2025, bevor der Jahresabschluss am 31.12.2025 mit einem Silvester Gala Buffet gefeiert wird. Das neue Jahr wird dann am 1.1.2026 mit dem traditionellen Neujahrs-Brunch im Wasserschloss Mellenthin kulinarisch begrüßt.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

