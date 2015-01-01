  • Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events und exklusiven Arrangements

    Das Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom präsentiert im Oktober 2025 eine exklusive Kombination aus herbstlicher Natur, herausragender Kulinarik und attraktiven Arrangements.

    BildHerbstzauber im Usedomer Hinterland

    Das Wasserschloss Mellenthin lädt im Oktober 2025 zu einem unvergesslichen Herbsturlaub auf der Insel Usedom ein. Fernab des Trubels entfaltet das idyllische Usedomer Hinterland mit seinen Naturschutzgebieten, dem Achterwasser, den Binnenseen und Wäldern eine besondere Anziehungskraft. Das milde Oktoberwetter bietet ideale Bedingungen für Ruhe und Erholung, während die einzigartige Lage des Wasserschlosses den perfekten Ausgangspunkt für Entdeckungstouren über die gesamte Insel darstellt. Das Wasserschloss Mellenthin, mit seinem Hotel im Haupthaus und romantischen Zimmern im Speicher, verfügt zudem über eine eigene Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie sowie einen Schloss-Shop und die Insel-Manufaktur am Ortseingang von Mellenthin, die das Angebot abrunden.

    Kulinarische Höhepunkte in den historischen Gewölben

    Der Oktober im Wasserschloss Mellenthin steht ganz im Zeichen außergewöhnlicher Kulinarik. In den urigen Gewölben der Brauerei, im rechten Seitenflügel des Haupthauses, erwarten die Gäste täglich wechselnde Themenevents, die Gaumen und Sinne begeistern:
    – Dienstags: Das Mittelalterliche Ritterbuffet entführt in vergangene Zeiten.
    – Mittwochs: Das Geister-Spektakel sorgt für besondere Gaumenfreuden und schaurig-schöne Unterhaltung bei Groß und Klein.
    – Donnerstags: Der Brauer-Abend bietet Einblicke in die Braukunst und gesellige Atmosphäre.
    – Freitags und samstags: Das Pommern- bzw. Schlemmer-Buffet verwöhnt mit regionalen Spezialitäten und Köstlichkeiten.
    – Sonntags: Der traditionelle Brunch lädt mit einem opulenten Buffet zu einem entspannten Start in den Tag ein.
    Zusätzlich finden jeden Mittwoch Nachmittag in der Insel Manufaktur am Morgenitzer Berg exklusive Kaffeeverkostungen und Rum-Tastings statt, die den Genussmoment perfekt ergänzen.

    Attraktive Arrangements für einen perfekten Herbsturlaub

    Besonders hervorzuheben ist das attraktive Arrangement „7 Tage Erholung pur“, das exklusiv für Direktbucher verfügbar ist. Dieses Angebot ermöglicht einen umfassenden und entspannten Aufenthalt, bei dem Gäste die Vielfalt des Schlosses und der Insel Usedom in vollen Zügen genießen können. Im Schloss-Shop und in der Insel-Manufaktur können zudem nicht nur die schlosseigenen Produkte, sondern auch ausgewählte Souvenirs der Insel erworben werden, die eine schöne Erinnerung an den Herbsturlaub auf Usedom sind. Das Wasserschloss Mellenthin bietet somit im Oktober 2025 ein ideales Ambiente für Genießer, Erholungssuchende und Entdecker, die den Herbst in seiner schönsten Form erleben möchten.

    Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

