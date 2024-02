Ostern auf Usedom und weitere Arrangements im Wasserschloss Mellenthin

Mit dem Wasserschloss Mellenthin befindet sich eine echte Perle im idyllischen Usedomer Achterland. Das Wellness-Hotel lockt nicht nur zu Ostern mit attraktiven Arrangements.

Zu Ostern in den Urlaub

Die Osterfeiertage mit einem Urlaub auf der Ostseeinsel Usedom zu kombinieren, wird immer beliebter. Gerade in diesem Jahr, wenn Ostern bereits auf den 29. März bis 1. April fällt, bietet sich ein Frühlingsurlaub auf Deutschlands zweitgrößter Insel geradezu an. So scheint hier die Sonne nicht nur so oft wie sonst nirgendwo in Deutschland. Mit dem längsten Strand und der längsten Seebäderpromenade Deutschlands bietet sich die Sonneninsel perfekt an für lange Spaziergänge oder genussvolles Flanieren.

Natur pur im Usedomer Achterland

Doch auch abseits des 42 Kilometer langen und 80 Meter breiten Sandstrands können Besucher der Insel die fast 2000 Sonnenstunden im Jahr genießen. Vielleicht sogar noch mehr. So begeistert das idyllische Usedomer Hinterland längst nicht mehr nur Aktiv-Urlauber, Radfahrer und Wanderer sowie Naturliebhaber und Ruhesuchende. Denn neben den 14 Naturschutzgebieten, dem ruhigen Achterwasser und zahlreichen Binnenseen sowie alten Wäldern gibt es hier auch noch inseltypische Orte voller Charme und bewegter Historie zu entdecken.

Perle im Herzen der Insel – das Wasserschloss Mellenthin

Der vielleicht schönste Ort befindet sich genau im Herzen der Insel Usedom. Bekannt ist das nur 500 Einwohner zählende Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei, Insel-Manufaktur und einem Schloss-Shop. Neben der beachtlichen Produktvielfalt begeistert das Wasserschloss Mellenthin auch mit seinen bunten kulinarischen Themen-Events, die mehrmals die Woche stattfinden. Dabei dürfen sich die Gäste zum diesjährigen Osterfest gleich auf mehrere kulinarische Highlights freuen, wie dem Pommernbuffet am Karfreitag, dem Schlemmerbuffet am Ostersamstag oder den reichhaltigen Osterbuffets am Ostersonntag und Ostermontag.

Attraktive Arrangements im Wasserschloss Mellenthin

Wer überdies am liebsten gleich das ganze Osterwochenende auf Wasserschloss Mellenthin verbringen möchte, profitiert bei der Buchung zudem vom speziellen Oster-Arrangement für die Zeit vom 28.03. bis 01.04.2024. Neben vier Übernachtungen in einem stilvoll eingerichteten Zimmer, inklusive Frühstück in der Schloss-Brauerei und Abendessen in Menü- oder Buffetform, dürfen sich die Gäste zudem auf ein Osterfeuer mit Osterwasser sowie eine Ostereiersuche im Schlosspark freuen.

Darüber hinaus sind ab sofort auch alle weiteren attraktiven Arrangements buchbar, wie die Schloss-Romantik zu zweit, 7 Tage Erholung pur, das Schlosstage-Spezial, die Insel-Auszeit, das Verwöhn-Arrangement, Erholsam in den Mai mit hausgebrautem Bier sowie viele weitere Arrangements bis hin zum Jahreswechsel.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

