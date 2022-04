Attraktive Frühlings-Arrangements und Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin

Der Trend zum naturnahen Tourismus setzt sich fort. Das Wasserschloss Mellenthin im Usedomer Achterland bietet seinen Gästen ab sofort wieder alle bunten Themen-Buffets und attraktive Arrangements.

Urlaub im Inland boomt

Der Trend zum Urlaub im eigenen Land setzt sich auch in diesem Jahr fort. Die beliebtesten deutschen Urlaubsregionen erwarten wieder stark steigende Besucher- und Übernachtungszahlen. Nach den Lockerungen und dem Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen noch vor Ostern bereitet sich auch die beliebte Ostseeinsel Usedom auf eine verstärkte Nachfrage ihrer Gäste vor. Dabei profitiert besonders das idyllische Usedomer Hinterland vom Trend hin zu mehr Ruhe und naturnahem Tourismus.

Geografischer Mittelpunkt der Insel Usedom

Bereits seit einigen Jahren steht das 500 Einwohner zählende Mellenthin als Synonym für ganz besondere Erlebnisse im Usedomer Achterland. Daran hat nicht nur die alte Dorfkirche und ihre etwa gleich alte Eiche im Kirchhof sowie die Lage des Ortes im geografischen Mittelpunkt der Insel

einen Anteil. Bekannt ist Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das altehrwürdige Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Shop.

Bunte Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin

Weit über die Landesgrenzen hinaus hat sich das Wasserschloss Mellenthin einen Namen gemacht bei Aktiv-Urlaubern, Ruhesuchenden und Genießern. Ab Mai finden auf Wasserschloss Mellenthin an sechs Tagen die Woche auch wieder alle beliebten Themen-Events mit opulenten Buffets, garniert mit bester Unterhaltung statt. Bei Mittelalterlichem Ritterbuffet, Piraten-Spektakel, Brauer-Abend, Pommern- und Schlemmer-Buffet sowie sonntäglichem Brunch kommen Genießer und Gourmets garantiert auf ihre Kosten.

Attraktive Arrangements

Genauso beliebt wie die bunten Themen-Events sind auch die attraktiven Arrangements. Im Frühling erwartet die Gäste des Wasserschlosses Mellenthin mit „Himmelfahrt auf Usedom“ und „Pfingsten auf Usedom“ gleich zwei besondere Highlights, buchbar vom 26.05. bis 29.05.2022 bzw. 02.06. bis 06.06.2022. Neben drei Übernachtungen in einem stilvollen Zimmer, Frühstück und Abendessen in Menü- oder Buffetform in der Schloss-Brauerei dürfen sich die Gäste auch auf ein Bier-Probierbrett zur Begrüßung sowie ein Leihfahrrad freuen. Selbstverständlich sind zudem ab sofort nicht nur diese, sondern auch weitere attraktive Arrangements bis zum Jahreswechsel buchbar. Darunter auch das Mai-Spezial für Kurzentschlossene. Das 5=4 Arrangement ist buchbar vom 01. bis 06. Mai 2022 bzw. vom 08. bis 13. Mai 2022.

Mehr Infos unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

