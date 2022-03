Oster- und Frühlings-Arrangements genießen auf Wasserschloss Mellenthin

Urlaub im eigenen Land steht bei vielen Deutschen auch in diesem Jahr wieder hoch im Kurs.

Das Wasserschloss Mellenthin im idyllischen Usedomer Achterland bietet hierfür attraktive Arrangements.

Urlaub in Deutschland

Mit Beginn des kalendarischen Frühlings bereiten sich deutsche Urlaubsdestinationen auf einen regelrechten Ansturm von Gästen vor. So gehen Touristiker davon aus, dass die Buchungen auf dem Niveau vor Corona liegen werden. Dabei steht der Urlaub im eigenen Land wie in den vergangenen Jahren wieder hoch im Kurs. Einen der vorderen Plätze auf der Liste der beliebtesten deutschen Urlaubsregionen wird dabei wieder die Ostseeinsel Usedom einnehmen.

Natürlich Usedom

Neben dem längsten Strand deutschlandweit und der längsten Seebäderpromenade Europas kann die zweitgrößte Insel Deutschlands noch mit weiteren Superlativen aufwarten. So scheint hier die Sonne mit fast 2000 Stunden im Jahr so oft wie sonst nirgendwo in Deutschland. Darüber hinaus findet sich auf Usedom die höchste Dichte an Naturschutzgebieten. Die meisten der 14 Naturschutzgebiete der Insel befinden sich dabei im idyllischen Usedomer Achterland. Und eben dieses ruhige Hinterland profitierte in den vergangenen Jahren von dem Trend zu unbeschwertem, authentischem Urlaub fernab von Hotspots und Menschenansammlungen wie kaum eine andere Region in Deutschland.

Perle im Usedomer Achterland

Einer der bekanntesten Orte im Usedomer Achterland befindet sich genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist der 500 Einwohner zählende Ort Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Shop. Beliebt ist das Wohlfühl-Hotel bei Aktiv-Urlaubern, Ruhesuchenden und Genießern vor allem wegen seiner besonderen Lage sowie für die ausgezeichnete Küche mit den bunten Themen-Events.

Oster- und Frühlings-Arrangements auf Wasserschloss Mellenthin

Um Brauer-Abend, Pommern-, Schlemmer-Buffet & Co. so richtig genießen zu können, bietet Schlossherr Jan Fidora seinen Gästen jetzt wieder attraktive Arrangements. Los geht es mit „Ostern auf Usedom“, das vom 14. bis zum 18. April 2022 buchbar ist. Neben vier Übernachtungen im stilvoll eingerichteten Zimmer inkl. Frühstück und Abendessen dürfen sich Klein und Groß dann auch auf eine Ostereiersuche im Schlosspark sowie das große Osterfeuer freuen. Nur knapp zwei Wochen später spricht ein weiteres Arrangement vor allem Freunde des Gerstensafts an. „Erholsam in den Mai mit hausgebrautem Bier“ ist vom 29. April bis 1. Mai 2022 ebenso buchbar wie Himmelfahrt- bzw. Pfingsten-Arrangements vom 26. bis 29. Mai bzw. 2. bis 6. Juni 2022.

Weitere attraktive Arrangements buchbar

Natürlich sind nicht nur die Oster- und Frühlings-Arrangements auf Wasserschloss Mellenthin bereits jetzt verfügbar. Wer lieber langfristig plant, kann auch bereits alle weiteren Angebote buchen, wie z.B das beliebte „Flitter-Hochzeits-Arrangement“, das „Verwöhn-Arrangement für Körper, Geist und Seele“, die „Schloss-Romantik zu zweit“, „7 Tage Erholung pur“, oder den „Kurzurlaub auf Usedom“ und einiges mehr.

Weitere Infos unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

