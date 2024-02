Ostern feiern auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin

Wer die Osterfeiertage mit einem Urlaub auf der Sonneninsel Usedom kombinieren möchte, kommt auf Wasserschloss Mellenthin im idyllischen Usedomer Achterland garantiert voll auf seine Kosten.

Nicht nur zu Ostern beliebt – die Ostseeinsel Usedom

Wenn das Osterfest wie in diesem Jahr vom 29.03. bis 01.04.2024 früh stattfindet, nutzen viele Menschen die Feiertage und die anschließenden Ferien für eine erste Urlaubsreise in den Frühling. Wie in den Jahren zuvor wird eines der beliebtesten Ziele wieder die Ostsee sein. Dabei dürfte die Insel Usedom in der Gunst vieler Deutscher wieder weit oben auf der Liste der beliebtesten Destinationen stehen. So kann die zweitgrößte deutsche Insel mit den meisten Sonnenstunden sowie dem längsten Strand und der längsten Seebäderpromenade Deutschlands aufwarten.

Längster Strand und idyllisches Hinterland

Doch auch abseits des 42 Kilometer langen und 80 Meter breiten Feinsandstrands sowie der gut acht Kilometer langen Kaiserbäderpromenade zwischen Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck kann die Sonneninsel begeistern. Schließlich warten allein im idyllischen Usedomer Hinterland 14 Naturschutzgebiete sowie das ruhige Achterwasser, zahlreiche Binnenseen und charmante, inseltypische Orte darauf, entdeckt zu werden. So locken längst nicht mehr nur die mondänen Seebäder zu Ostern wieder zahlreich Touristen auf die Sonneninsel. Auch immer mehr inseltypische Orte voller Charme und engagierte Hoteliers im idyllischen Usedomer Achterland begeistern ihre Gäste mit gemütlichen Feiern, individuellen Angeboten und der Besinnung auf alte Traditionen. Dazu gehören auch Osterfeuer, die auf der Ostseeinsel Usedom jedes Jahr in den Strandbädern Trassenheide, Koserow und Ückeritz sowie am Strand in Kölpinsee, an der Kaiserbäderpromenade oder am Achterwasser in Zempin entzündet werden.

Ostern feiern auf Wasserschloss Mellenthin

Ein besonders schönes Osterfeuer mit ebenfalls schon langer Tradition veranstaltet auch das Wasserschloss Mellenthin, direkt im Herzen der Insel Usedom. Hierfür bietet sich das Areal rund ums Wasserschloss mit seinem 20 Meter breiten Wassergraben perfekt an. So laden Schlossherr Jan Fidora und sein Team vom Wasserschloss Mellenthin alle Gäste am Ostersamstag zu einem gemeinsamen Osterfeuer ab 20 Uhr im Schlosspark ein. Gute Voraussetzungen für ein gelungenes Osterfeuer bietet die Location allemal. Neben ihrem urigen Ambiente verfügt das Wasserschloss Mellenthin auch über eine schlosseigene Insel-Manufaktur inklusive Schloss-Shop sowie eine Kaffeerösterei, Destillerie und Brauerei. Ein frisch Gezapftes im Freien ist somit beim Osterfeuer ebenso garantiert wie feine Geister und fruchtige Liköre. Kulinarische Genießer kommen an den Osterfeiertagen zudem bei den üppigen Buffets in den historischen Brauereigewölben voll auf ihre Kosten. So findet bereits am Karfreitag das beliebte Pommernbuffet mit regionalen Spezialitäten statt. Am Ostersamstag dürfen sich Gäste auf ein Schlemmerbuffet freuen. Am Ostersonntag und Ostermontag locken dann traditionelle und reichhaltige Osterbuffets. Wer überdies am liebsten gleich das ganze Osterwochenende auf Wasserschloss Mellenthin verbringen möchte, profitiert bei Buchung zudem vom speziellen Oster-Arrangement für die Zeit vom 28.03. bis 01.04.2024.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

