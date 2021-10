Weihnachten und Silvester feiern auf Wasserschloss Mellenthin

Wer den Jahresausklang in diesem Jahr einmal anders feiern möchte, findet auf Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Ostseeinsel Usedom den perfekten Ort für ganz besondere Momente.

Eine Insel fürs ganze Jahr

Die Corona-Pandemie hat allen viel abverlangt. Nach den Einschränkungen und Entbehrungen der letzten Monate wächst in vielen Menschen die Sehnsucht nach stimmungsvollen Feiertagen. Nach Kontaktbeschränkungen und monatelangem Lockdown ist der Wunsch groß nach Erlebnis, Erholung, Feiern und Reisen. So profitierte die Ostseeinsel Usedom nicht nur in den Sommermonaten vom Wunsch zum Urlaub im eigenen Land. Die zweitgrößte deutsche Insel ist längst zu einer Destination für das ganze Jahr sowie zum Synonym für Wellness und Genießen geworden.

Willkommen im Wohlfühl-Hotel Wasserschloss Mellenthin

Von diesem Trend profitiert insbesondere das idyllische Usedomer Hinterland. Hier finden sich nicht nur die meisten der 14 Naturschutzgebiete der Insel, die zahlreichen Binnenseen, das Achterwasser und alte Wälder. Hier gibt es auch noch inseltypische Orte zu entdecken. So liegt genau in der geografischen Mitte der Insel der charmante Ort Mellenthin. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist Mellenthin wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das altehrwürdige Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein 4-Sterne-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Shop. Bekannt ist das beliebte Wohlfühl-Hotel auch wegen seiner bunten Themen-Events wie Brauer-Abend, Ritter-Buffet oder Schlemmerfest.

Weihnachten und Silvester feiern im Herzen der Insel Usedom

Kreativität und Originalität beweisen Schlossherr Jan Fidora und sein Team aber nicht nur bei den kulinarischen Themen-Events, sondern auch bei den Arrangements über die Feiertage. So ist ab sofort für die Zeit vom 25.12. bis 27.12.2021 das Arrangement „Weihnachten im Wasserschloss“ buchbar. Gäste des Wasserschlosses dürfen sich freuen auf stimmungsvolle Weihnachten in liebevoll dekorierten Räumen mit warmem Kerzenschein, einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum sowie dem feinen Duft von Kaffee und Kuchen und leiser Musik am Kamin.

Wer romantische Weihnachten gleich mit einem stimmungsvollen Jahresausklang kombinieren möchte, kommt bei den Wasserschloss-Arrangements ebenfalls voll auf seine Kosten. So ist der „Silvester-Knaller“ buchbar vom 27.12.21 bis 02.01.2022. Neben sechs Übernachtungen in einem stilvoll eingerichteten Zimmer, inklusive Frühstück und Abendessen in Menü- oder Buffetform, dürfen sich Gäste dann auch auf ein Galabuffet am Silvesterabend freuen inkl. Winterwanderung mit Glühwein, Fackelwanderung mit Lagerfeuer und großem Strandfeuerwerk.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

