Voyager Digital sichert sich strategisches Investment von Alameda Research in Höhe von 75 Mio. $

Strategische Partnerschaft soll sich auf Durchführung, Asset-Management und breiter angelegte Krypto-Initiativen konzentrieren

New York, 28. Oktober 2021 /CNW/ – Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2), eine der am schnellsten wachsenden, börsennotierten Plattformen für Kryptowährungen in den USA, hat heute eine Investition in Höhe von 75 Mio. $ durch Alameda Research („Alameda“) bekanntgegeben.

„Wir freuen uns sehr über eine strategische Allianz mit Alameda, einem eindeutigen Pionier auf dem Gebiet der Kryptowährungen, sagte Steve Ehrlich, CEO und Mitbegründer von Voyager. „Alameda ist einer der weltweit größten Marktmacher bei Kryptowährungen und wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit tolle Gelegenheiten bietet. Die unmittelbare Gelegenheit liegt zwar beim Auftragsfluss und Asset-Management, doch wir sehen auch sehr gespannt den potenziellen zukünftigen Synergiemöglichkeiten in der sich ständig weiterentwickelnden Kryptoindustrie entgegen. Zu diesen Möglichkeiten gehören NFTs und Kryptoderivate durch Alameda sowie die Ausarbeitung einer Vordenkerposition, wenn wir zusammen mit Gesetzgebern an der Regulierungsgestaltung arbeiten.“

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Voyager, das zu einem wichtigen Akteur auf dem Einzelhandels-Kryptomarkt geworden ist, sagte Caroline Ellison, Co-CEO von Alameda. „Als börsennotiertes Unternehmen bewundern wir Voyagers Transparenz in der Industrie und sind davon überzeugt, dass das Managementteam den Grundstein für den Erfolg in großem Maßstab gelegt hat, was sich durch das explosionsartige Wachstum im vergangenen Jahr gezeigt hat. Durch unsere strategische Partnerschaft werden sich endlose, für beide Seiten vorteilhafte geschäftliche Wachstumsgelegenheiten bieten.“

Alameda Research handelt täglich mit verschiedenen Produkten, darunter alle wichtigen Kryptowährungen und Altcoins sowie deren Derivate, im Wert von über 5 Mrd. $. Alameda ist umfassend und global tätig und kann an allen großen Börsen und Märkten handeln. Alamedas Marketmaker-Fähigkeiten und komplexe, marktneutrale Algorithmen eignen sich hervorragend dafür, um ein Hauptpartner von Voyager zu sein, und werden es Voyager ermöglichen, die Bandbreite seines Prämienprogramms noch stärker auszuweiten.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FRA: UCD2) ist eine schnellwachsende, börsennotierte Plattform für Kryptowährungen, die 2018 in den USA gegründet wurde, um dem Markt Wahlmöglichkeiten, Transparenz und Kosteneffektivität zu bieten. Voyager bietet eine sichere Methode, mehr als 60 verschiedene Krypto-Assets über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln und Erträge von bis zu 12 Prozent jährlich auf mehr als 30 Kryptowährungen zu erzielen. Durch sein Tochterunternehmen Coinify ApS bietet Voyager sowohl Kunden als auch Händlern weltweit Lösungen für die Bezahlung mit Kryptowährungen an. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter www.investvoyager.com.

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt. Die Transaktion unterliegt der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und börslichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die auf Erwartungen, Schätzungen, Projektionen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „projizieren“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“, „vorschlagen“, „andeuten“ und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“, gekennzeichnet. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem jene Risikofaktoren, die in der auf SEDAR veröffentlichten Management Discussion and Analysis des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen kann keine Zusicherung geben, dass die Partnerschaft über diese ursprüngliche Investition hinausgehen wird. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Medienkontakt:

Voyager Digital, Ltd.

Michael Legg

Chief Communications Officer

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Voyager Public Relations Team

pr@investvoyager.com

Quelle: Voyager Digital (Kanada) Ltd.

Verwandte Links

www.investvoyager.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Voyager Digital Ltd.

Stephen Ehrlich

54 Thompson Street 3rd Floor

10012 New York, NY

USA

email : sehrlich@investvoyager.com

Pressekontakt:

Voyager Digital Ltd.

Stephen Ehrlich

54 Thompson Street 3rd Floor

10012 New York, NY

email : sehrlich@investvoyager.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Weihnachtsfeier mit Familie, Freunden oder Kollegen im Wasserschloss Mellenthin Weihnachten und Silvester feiern auf Wasserschloss Mellenthin