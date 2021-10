Weihnachtsfeier mit Familie, Freunden oder Kollegen im Wasserschloss Mellenthin

Für private oder betriebliche Weihnachtsfeiern bieten sich ganz besondere Orte geradezu an. Das Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Insel Usedom ist so ein Ort für ganz besondere Momente.

Wunsch nach Feiern wächst

Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, Homeschooling, Lockdown … Die Corona-Pandemie hat in viele Bereiche des Lebens eingegriffen – privat wie beruflich. So konnten im vergangenen Winter weder Familienfeiern, noch die alljährlichen betrieblichen Weihnachtsfeiern wie gewohnt stattfinden. Nach all den Einschränkungen und Entbehrungen der letzten Monate haben viele Menschen ein großes Bedürfnis nach sozialen Kontakten und gemütlichen Treffen im Kreise der Familie und Freunde. Auch der Wunsch nach betrieblichen Weihnachtsfeiern wächst wieder bei Mitarbeitern und Vorgesetzten. Schließlich bieten solche Events gute Gelegenheiten, das betriebliche Miteinander und das Wir-Gefühl zu stärken.

Top-Adresse für Feiern in Usedoms Mitte

Besonders beliebt sind dabei Feiern in einer reizvollen Umgebung mit einem ganz besonderen Ambiente. Damit die private Familienfeier oder die Betriebsfeier zu Weihnachten auch gelingt, ist zudem eine durchdachte Vorbereitung von großer Bedeutung. Oder aber man legt die Organisation der Feier vertrauensvoll in die Hände eines verlässlichen Partners. So hat sich das Wasserschloss Mellenthin im idyllischen Usedomer Achterland längst einen Namen gemacht als Top-Adresse für private oder betriebliche Feiern. Das liegt zum einen an der einzigartigen Lage des altehrwürdigen Renaissanceschlosses aus dem 16. Jahrhundert. Zum anderen gehört das Ambiente des 4-Sterne-Wellness-Hotels mit eigener Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei zu den schönsten der Insel Usedom.

Kulinarisches Winter-Mollen-Menü und mehr im Schloss

Für die private oder betriebliche Weihnachtsfeier lassen sich Schlossherr Jan Fidora und sein Team immer etwas einfallen. So gibt es im November und Dezember 2021 mit dem „Kulinarischen Winter-Mollen-Menü im Schloss“ ein ganz besonderes Angebot. Gäste dürfen sich freuen auf winterliche Grüße aus der Küche mit leckeren Vor- und Nachspeisen sowie köstlichen Braten vom Wild und Geflügel, die nicht nur satt, sondern auch selig machen.

Fans der bunten kulinarischen Themen-Events kommen auf Wasserschloss Mellenthin natürlich auch weiter voll auf ihre Kosten. So findet ganzjährig jeden Dienstag das Mittelalterliche Ritterbuffet mit Live-Musik und Gauklern statt. Immer donnerstags erfahren Gäste beim Brauer-Abend alles Wissenswerte über Bier, inklusive zünftigem Buffet mit Live Musik und Anekdoten zum Thema. Ferner gibt es im November und Dezember beim Winterlichen Schlemmerfest jeden Freitag und Samstag köstliche Speisen passend zur Jahreszeit in Buffet-Form sowie Leckeres aus der offenen Front Küche vom Lavastein-Grill und aus dem lodernden Steinbackofen. Last but not least eignet sich aber auch der Sonntags-Brunch mit reichhaltigem Frühstücks- und Mittagsbuffet inklusive Kaffee, Saft und Sekt für die Feier in kleiner oder großer Runde.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

