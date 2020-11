Virtuelle Weihnachtsfeier – trotz aktueller Bestimmungen das Jahr mit Kollegen ausklingen lassen!

Die Team-Weihnachtsfeier absagen? Nicht so schnell! Die Change Management Beratung Bartl & Schäflein zeigt virtuelle Alternativen auf und unterstützt dabei noch lokale Anbieter

Der kreative Umgang mit Veränderungen ist das tägliche Brot der Change Management Beratung Bartl & Schäflein. Gemeinsam mit lokalen Anbietern bietet das Beratungs-Duo eine Alternative für abgesagte Weihnachtsfeiern.

Die Teams können individuell aus den Themenfeldern Taste, Games und Creative ihr virtuelles Team-Event zusammenstellen. Alle Materialien werden in Form eines Care-Pakets jedem Teammitglied vorab per Post zugeschickt.

„Aktuelle Umfragen zeigen, dass über 75% der im Home-Office tätigen Angestellten die Nähe zu ihren Kollegen fehlt. Gerade in Zeiten extremer Veränderung ist es umso wichtiger den Austausch im Team außerhalb des Arbeitskontexts zu ermöglichen. Wir haben uns daher entschlossen ein für uns zwar ungewöhnliches aber zielführendes Angebot zu launchen. Mit unserem virtuellen Teamevent rücken wieder alle näher zusammen: Statt langweiligem Zoom-Meeting gibt es viel Teamspirit und gute Laune“, so Bartl und Schäflein.

Die virtuelle Weihnachtsfeier wird auf die Bedürfnisse und Wünsche der Firma und ihren Teams ausgelegt und kann flexibel in Datum und Länge angepasst werden. Ein Beispiel könnte die Kombination aus einem DIY-Workshop, einer Weinprobe und ein paar Teamspielen sein. Dafür wird der Terminkalender entsprechend geblockt, die Mitarbeiter packen ihr Carepaket aus und finden darin alles, was sie brauchen: Wein, Snacks, Unterlagen und Spielanleitungen. „Wir sind bei der gesamten Weihnachtsfeier dabei, damit der vorher festgelegte Ablauf eingehalten und Fragen direkt geklärt werden können“, so Bartl, „doch irgendwann klinken wir uns aus, damit das Team unter sich den Abend ausklingen lassen kann.“ Denn wichtig ist, dass sich die Feier am Ende nicht wie eine weitere Videokonferenz anfühlt, sondern wie ein gemütlicher Abend unter Kollegen. Trotz Abstand.

Bei der Selektion der Dienstleister für die Themenfelder Taste, Games und Creative haben Bartl und Schäflein Wert auf Regionalität gelegt, um Unternehmer und Unternehmerinnen in diesen unberechenbaren Zeiten zu unterstützen.

Mehr Details zum Angebot können ab sofort über mail@bartlschaeflein.de unverbindlich angefragt werden.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

