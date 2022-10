Attraktive Arrangements im Wasserschloss Mellenthin auf Usedom

Die Ostseeinsel Usedom ist eine der beliebtesten ganzjährigen Urlaubsdestinationen Deutschlands. Neben kulinarischen Themen-Events bietet das Wasserschloss Mellenthin auch attraktive Arrangements.

Erholen und genießen im Herzen der Insel Usedom

Die Ostseeinsel Usedom hat sich längst zu einer beliebten Destination fürs ganze Jahr weiter entwickelt. Steht im Sommer traditionell Badespaß im Vordergrund, liegt der Fokus im Herbst und Winter eher auf Erholung, Wellness und Genuss. Wer bei einem Urlaub auf Deutschlands zweitgrößter Insel alle drei Aspekte perfekt kombinieren will, sollte seinen Blick auf das idyllische Usedomer Achterland richten. So befindet sich mit dem Wasserschloss Mellenthin ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Schloss-Shop genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind die beliebten kulinarischen Themen-Events, die im Herbst und Winter an fünf Tagen die Woche stattfinden.

Schloss-Romantik zu zweit

Wer diese kulinarischen Usedom-Highlights als Hotelgast in vollen Zügen auskosten möchte, den erwarten auf Wasserschloss Mellenthin besondere Arrangements, wie z.B. das Special „Schloss-Romantik zu zweit“. So dürfen sich Gäste auf zwei romantische Tage voller Zweisamkeit inmitten des Naturparks Insel Usedom freuen. Neben zwei Übernachtungen in einem stilvollen Zimmer auf Wasserschloss Mellenthin beinhaltet das Arrangement auch zweimal Frühstück in der Schloss-Brauerei sowie zweimal Abendessen in Menü- oder Buffetform. Und da bei einem Wellness-Hotel mit eigener Brauerei der Genuss von selbstgebrautem Bier nicht fehlen darf, erwartet die Gäste ein Bier-Probierbrett zur Begrüßung.

Viele weitere Arrangements auf Wasserschloss Mellenthin

Wer die ganze Vielfalt Usedoms und des Wasserschlosses Mellenthin kennenlernen will, sollte auch einen Blick auf die anderen Arrangements werfen. Auch hier dürfen sich die Gäste auf ein Bier-Probierbrett zur Begrüßung sowie die freie Benutzung des Wellnessbereichs freuen. So sind auf der Hotel-Webseite neben der „Schloss-Romantik zu zweit“ noch viele weitere attraktive Angebote buchbar. Wie wäre es zum Beispiel mit „7 Tage Erholung pur“ oder „Eine Woche Sonneninsel“? Für alle, die weniger Zeit im Gepäck haben, könnte hingegen der „Kurzurlaub auf Usedom“, die fünftägige „Insel-Auszeit“, das „Schlosstage-Spezial“, das „Verwöhn-Arrangement für Körper, Geist und Seele“ oder das preisgünstige „5=4“ interessant sein.

Anlassbezogene und saisonale Arrangements

Seit Jahren beliebt sind auch die Specials für besondere Anlässe auf Wasserschloss Mellenthin, wie etwa für frisch Verheiratete das „Flitter-Hochzeits-Arrangement“ inklusive Schloss-Sekt. Aber auch die saisonalen Highlights wie „Weihnachten im Wasserschloss“ mit Feuerzangen-Bier-Bowle am Kamin, die „Silvester-Knaller“ inklusive Gala-Buffet, Glühwein, Fackelwanderung und Lagerfeuer erfreuen sich großer Beliebtheit und werden entsprechend gut nachgefragt. Gleiches gilt im Frühjahr dann für „Ostern auf Usedom“ oder „Erholsam in den Mai mit hausgebrautem Bier“, „Himmelfahrt“ bzw. „Pfingsten auf Usedom“. Rechtzeitiges Buchen ist also in jedem Fall empfehlenswert. Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Herbstlich schlemmen auf Wasserschloss Mellenthin