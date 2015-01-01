Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss Mellenthin als Top-Reiseziel im Herbst

Mit einer einzigartigen Kombination aus kulinarischen Events, idyllischer Natur und exklusiven Arrangements bietet das Wasserschloss Mellenthin unvergessliche Erlebnisse für Usedom-Urlauber.

Der Herbst ruft: Usedom von seiner authentischsten Seite

Das Wasserschloss Mellenthin positioniert sich im Herbst 2025 als bevorzugtes Reiseziel für alle, die Usedom abseits des Trubels erleben möchten. Die Insel zeigt sich im Oktober von ihrer schönsten und ruhigsten Seite: goldene Wälder, klare Luft und angenehme Temperaturen laden zu Erholung und Entdeckung ein. Die einzigartige Lage des Wasserschlosses im Herzen des Usedomer Hinterlandes, umgeben von Naturschutzgebieten, dem Achterwasser und idyllischen Binnenseen, macht es zum idealen Ausgangspunkt für authentische Naturerlebnisse. Die charmanten Orte im Inselinneren sind leicht erreichbar und bieten Einblicke in das ursprüngliche Usedom. Das Wasserschloss, das neben Hotelzimmern im Haupthaus auch romantische Unterkünfte im Speicher bereithält, ist zudem Heimat einer eigenen Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie sowie eines urigen Schloss-Shops und der Insel-Manufaktur.

Kulinarische Vielfalt und traditionelle Handwerkskunst

Im Oktober wird das Wasserschloss Mellenthin zu einem Zentrum kulinarischer Entdeckungen. In den urigen Gewölben der Schlossbrauerei erwartet die Gäste ein festliches Programm, das von traditionellen Spektakeln bis zu geselligen Abenden reicht. Das Angebot umfasst unter anderem das mittelalterliche Ritterbuffet (dienstags), das Geister-Spektakel (mittwochs), den Brauer-Abend (donnerstags), das Pommern- bzw. Schlemmer-Buffet (freitags und samstags) sowie den traditionellen Brunch (sonntags). Diese Events versprechen authentische Geschmackserlebnisse und unvergessliche Unterhaltung.

Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch die Produkte der hauseigenen Manufakturen. Jeden Mittwoch können Besucher in der Insel-Manufaktur des Wasserschlosses Mellenthin am Morgenitzer Berg bei Kaffeeverkostungen und Rum-Tastings tief in die Welt edler Genüsse eintauchen. Im Schloss-Shop und in der Manufaktur sind die schlosseigenen Produkte sowie regionale Souvenirs erhältlich, die als hochwertige Erinnerungen an den Usedom-Aufenthalt dienen.

Exklusive Arrangements für grenzenloses Wohlbefinden

Für einen rundum sorglosen Aufenthalt bietet das Wasserschloss Mellenthin attraktive Arrangements. Besonders hervorzuheben ist das „7 Tage Erholung pur“-Angebot, das speziell für Direktbucher verfügbar ist. Dieses Paket wurde konzipiert, um Gästen maximale Entspannung und vielfältige Erlebnisse zu ermöglichen, inklusive Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des Schlosses und seiner Umgebung. Das Wasserschloss Mellenthin ist somit im Herbst 2025 die ideale Wahl für Reisende, die eine perfekte Symbiose aus Genuss, Natur und Erholung suchen und die authentische Schönheit Usedoms entdecken möchten.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

