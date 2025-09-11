-
September-Highlight: Neue kulinarische Events und Erlebnisse im Wasserschloss Mellenthin
Das Wasserschloss Mellenthin startet mit exklusiven Genuss-Events und vielen Neuheiten in den September. Kaffeeverkostung, Rum-Tasting und besondere Themenbuffets bieten Highlights für alle Sinne.
Genuss und Vielfalt: Wasserschloss Mellenthin präsentiert neue Highlights
Das Wasserschloss Mellenthin setzt im September ein kulinarisches Ausrufezeichen. Eingebettet in die malerische Natur des Usedomer Hinterlands erwartet Gäste und Einheimische ein abwechslungsreiches Programm aus neuen Genuss-Events und exklusiven Verkostungen. Das traditionsreiche Schloss ist damit erneut innovativer Gastgeber für außergewöhnliche Erlebnisse und anspruchsvolle Genießer.
„Wir möchten unseren Gästen immer wieder neue Impulse bieten und das Besondere mit Regionalität und Qualität verbinden“, erklärt Jan Fidora, Inhaber des Schlosses. Mit großer Vorfreude kündigt er die Premiere der erweiterten Veranstaltungsreihe an, die den Spätsommer auf der Insel zu einer ganz besonderen Genusszeit macht.
Premiere für Kaffee- und Rum-Liebhaber: Genussreisen für alle Sinne
Ab dem ersten Mittwoch im September erleben Gäste erstmals exklusive Kaffeeverkostungen in der hauseigenen Schlossrösterei in der Insel-Manufaktur. Unter fachkundiger Anleitung können Kaffeeinteressierte verschiedene Röstungen kennenlernen und spannende Hintergründe zu den verschiedenen Sorten erfahren.
Ein weiteres Highlight ist das Rum-Tasting, das ab sofort regelmäßig in der Insel-Manufaktur des Wasserschlosses angeboten wird. Ausgewählte Rums aus der schlosseigenen Destillerie werden durch den Destillateurmeister höchstpersönlich präsentiert und fachgerecht verkostet. Die Teilnehmer erwartet eine Reise durch die Aromenvielfalt des Rums, begleitet von Einblicken in die Geschichte und Herstellung dieser Edelspirituose.
Thementage und Klassiker: Kulinarik, Geschichten und Gastlichkeit
Neben den neuen Verkostungs-Events setzt das Wasserschloss im September weiterhin auf seine beliebten kulinarischen Klassiker. Das vielseitige Programm umfasst das bekannte Ritterbuffet, abwechslungsreiche Schlemmer-Buffets mit regionalen Spezialitäten und festliche Themenabende, bei denen saisonale Küche und kreative Genussideen zelebriert werden.
Abgerundet wird das Angebot durch regelmäßige Schlossführungen, die Einblicke in die Geschichte, Architektur und besonderen Orte des Schlosses geben und für alle Besucher ein besonderes Erlebnis versprechen. Mit spannenden Anekdoten machen die Tourguides die Geschichte des Schlosses lebendig und sorgen für ein unterhaltsames Rahmenprogramm.
Inspiration und Genuss
Mit den September-Highlights möchte das Wasserschloss Mellenthin nicht nur seine Vorreiter-Rolle als Genussdestination stärken, sondern auch neue Impulse für den Usedom-Tourismus setzen. Die Kombination aus innovativen Events, hochwertigen Produkten aus eigener Herstellung und einer gastfreundlichen Atmosphäre begeistert Stammgäste ebenso wie neue Besucher.
Reservierungen für alle kulinarischen Events, Tastings und Schlossführungen sind ab sofort auf der Website www.wasserschloss-mellenthin.de möglich. Das Team des Wasserschlosses freut sich darauf, Genussfreunde und Entdecker im September persönlich willkommen zu heißen.
Detaillierte Informationen sind unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de verfügbar oder telefonisch unter +49 (0) 38379 2878-0 erhältlich.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Wasserschloss Mellenthin
Herr Jan Fidora
Schlossallee 5
17429 Mellenthin
Deutschland
fon ..: 038379 2878-0
fax ..: 038379 2878-280
web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/
email : info@wasserschloss-mellenthin.de
Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.
Pressekontakt:
Ralph Kähne
Herr Ralph Kähne
Ulmenstr. 9
16348 Wandlitz
fon ..: 033397-60519
email : mail@marketing-effizient.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Prismo Metals: Update von Silver King untermauert Explorationspotenzial! Mild, authentisch, inspirierend – Warum das Wasserschloss im Spätsommer das perfekte Urlaubsziel ist
September-Highlight: Neue kulinarische Events und Erlebnisse im Wasserschloss Mellenthin
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Behindertengerechte Fahrzeugumbauten in Hattingen
- Zertifikatsabschluss für die Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH
- Hi-View erwirbt mehrere neue Projekte im Distrikt Toodoggone
- Türhelden Schlüsseldienst: Schnelle Türöffnungen und professionelle Schlosswechsel in der Region
- Mild, authentisch, inspirierend – Warum das Wasserschloss im Spätsommer das perfekte Urlaubsziel ist
- September-Highlight: Neue kulinarische Events und Erlebnisse im Wasserschloss Mellenthin
- Prismo Metals: Update von Silver King untermauert Explorationspotenzial!
- Conical Shades & die Formensprache des Lichts: Lampenwelt.de präsentiert das Revival der konischen Form
- Klimakrise in Afghanistan: Neun Millionen Menschen akut bedroht
- Schnupperunterricht und Infoabend über Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) am 11.9.2025
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.