September-Highlight: Neue kulinarische Events und Erlebnisse im Wasserschloss Mellenthin

Das Wasserschloss Mellenthin startet mit exklusiven Genuss-Events und vielen Neuheiten in den September. Kaffeeverkostung, Rum-Tasting und besondere Themenbuffets bieten Highlights für alle Sinne.

Genuss und Vielfalt: Wasserschloss Mellenthin präsentiert neue Highlights

Das Wasserschloss Mellenthin setzt im September ein kulinarisches Ausrufezeichen. Eingebettet in die malerische Natur des Usedomer Hinterlands erwartet Gäste und Einheimische ein abwechslungsreiches Programm aus neuen Genuss-Events und exklusiven Verkostungen. Das traditionsreiche Schloss ist damit erneut innovativer Gastgeber für außergewöhnliche Erlebnisse und anspruchsvolle Genießer.

„Wir möchten unseren Gästen immer wieder neue Impulse bieten und das Besondere mit Regionalität und Qualität verbinden“, erklärt Jan Fidora, Inhaber des Schlosses. Mit großer Vorfreude kündigt er die Premiere der erweiterten Veranstaltungsreihe an, die den Spätsommer auf der Insel zu einer ganz besonderen Genusszeit macht.

Premiere für Kaffee- und Rum-Liebhaber: Genussreisen für alle Sinne

Ab dem ersten Mittwoch im September erleben Gäste erstmals exklusive Kaffeeverkostungen in der hauseigenen Schlossrösterei in der Insel-Manufaktur. Unter fachkundiger Anleitung können Kaffeeinteressierte verschiedene Röstungen kennenlernen und spannende Hintergründe zu den verschiedenen Sorten erfahren.

Ein weiteres Highlight ist das Rum-Tasting, das ab sofort regelmäßig in der Insel-Manufaktur des Wasserschlosses angeboten wird. Ausgewählte Rums aus der schlosseigenen Destillerie werden durch den Destillateurmeister höchstpersönlich präsentiert und fachgerecht verkostet. Die Teilnehmer erwartet eine Reise durch die Aromenvielfalt des Rums, begleitet von Einblicken in die Geschichte und Herstellung dieser Edelspirituose.

Thementage und Klassiker: Kulinarik, Geschichten und Gastlichkeit

Neben den neuen Verkostungs-Events setzt das Wasserschloss im September weiterhin auf seine beliebten kulinarischen Klassiker. Das vielseitige Programm umfasst das bekannte Ritterbuffet, abwechslungsreiche Schlemmer-Buffets mit regionalen Spezialitäten und festliche Themenabende, bei denen saisonale Küche und kreative Genussideen zelebriert werden.

Abgerundet wird das Angebot durch regelmäßige Schlossführungen, die Einblicke in die Geschichte, Architektur und besonderen Orte des Schlosses geben und für alle Besucher ein besonderes Erlebnis versprechen. Mit spannenden Anekdoten machen die Tourguides die Geschichte des Schlosses lebendig und sorgen für ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

Inspiration und Genuss

Mit den September-Highlights möchte das Wasserschloss Mellenthin nicht nur seine Vorreiter-Rolle als Genussdestination stärken, sondern auch neue Impulse für den Usedom-Tourismus setzen. Die Kombination aus innovativen Events, hochwertigen Produkten aus eigener Herstellung und einer gastfreundlichen Atmosphäre begeistert Stammgäste ebenso wie neue Besucher.

Reservierungen für alle kulinarischen Events, Tastings und Schlossführungen sind ab sofort auf der Website www.wasserschloss-mellenthin.de möglich. Das Team des Wasserschlosses freut sich darauf, Genussfreunde und Entdecker im September persönlich willkommen zu heißen.

Detaillierte Informationen sind unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de verfügbar oder telefonisch unter +49 (0) 38379 2878-0 erhältlich.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

