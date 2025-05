Vom Wasserschloss Mellenthin die Insel Usedom erkunden

Usedom im Juni erleben? Das Wasserschloss Mellenthin im Achterland ist der ideale zentrale Ausgangspunkt für unvergessliche Tage zwischen Küste, Natur und Genuss.

Der Juni gilt auf Usedom als einer der attraktivsten Monate: Die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite, die Tage sind lang und sonnenreich, und die Insel ist belebt, aber noch ohne den Hochsommer-Trubel. Für Besucher, die die gesamte Vielfalt Usedoms – von den berühmten Seebädern bis zum idyllischen Achterland – erleben möchten, bietet das historische Wasserschloss Mellenthin eine optimale Ausgangsposition und ein attraktives Gesamtpaket.

Zentrale Lage als Schlüssel zur Inselvielfalt

Geografisch nahezu im Mittelpunkt der Insel Usedom gelegen, ist das Wasserschloss Mellenthin der perfekte Stützpunkt für flexible Tagesausflüge. Von hier aus sind die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin ebenso schnell erreichbar wie die ruhigeren Küstenorte im Norden oder Süden der Insel. Gleichzeitig befindet sich das Schloss inmitten der reizvollen Landschaft des Usedomer Achterlands, die zu Erkundungen abseits der ausgetretenen Pfade einlädt.

Vielfältige Erlebnisse direkt vor der Tür

Die Umgebung des Wasserschlosses ist ideal für aktive Erkundungen im Frühsommer. Zahlreiche gut ausgebaute Rad- und Wanderwege starten direkt am Schloss und führen durch die sanfte Hügellandschaft, vorbei an Seen und durch malerische Dörfer. Das Schloss selbst unterstützt diese Aktivitäten mit Angeboten wie dem Verleih von Fahrrädern. Die zentrale Lage ermöglicht es Gästen, jeden Tag neu zu entscheiden, ob sie einen Strandtag genießen, eine ausgedehnte Radtour ins Achterland unternehmen oder kulturelle Highlights der Insel besuchen möchten.

Entspannung und Genuss nach der Erkundung

Nach einem Tag voller Eindrücke und Bewegung kehren Gäste in das historische Ambiente des Schlosses zurück, wo Genuss und Entspannung im Vordergrund stehen. Im Juni startet die Hauptsaison der beliebten, täglich wechselnden Themen-Buffets in den historischen Brauereigewölben. Die hauseigenen Manufakturen – Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei – bieten zusätzliche kulinarische Höhepunkte. Der großzügige Wellnessbereich mit Sauna und Saunarium lädt zudem zur Erholung ein und rundet das Angebot für einen erholsamen und zugleich erlebnisreichen Usedom-Urlaub perfekt ab.

Das Wasserschloss Mellenthin präsentiert sich somit im Juni als idealer Partner für Gäste, die die Sonneninsel Usedom in all ihren Facetten erkunden und dabei Komfort, Genuss und Entspannung auf historischem Boden schätzen.

Detaillierte Informationen sind unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de verfügbar oder telefonisch unter +49 (0) 38379 2878-0 erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

