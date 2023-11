Besondere Weihnachtsgeschenke von der Insel Usedom aus dem Wasserschloss Mellenthin

Wer noch auf der Suche nach einem individuellen oder originellen Weihnachtsgeschenk ist, sollte sich in der Insel-Manufaktur und dem Schloss-Shop auf Wasserschloss Mellenthin einmal umschauen.

Usedom-Highlights

Bei der Insel Usedom denken viele an ungetrübten Badespaß, endlos langen Strand und Promenaden sowie Sonne satt. Tatsächlich sind die glasklare Ostsee und Deutschlands längster Feinsandstrand und die meisten Sonnenstunden hierzulande echte Highlights. Doch auch das idyllische Usedomer Hinterland kann mit einigen Alleinstellungsmerkmalen aufwarten, wie etwa 14 Naturschutzgebieten, dem romantischen Achterwasser, ruhigen Binnenseen, alten Wäldern sowie inseltypischen Orten voller Charme mit bewegter Historie.

Das Wasserschloss Mellenthin im geografischen Mittelpunkt der Insel

Der vielleicht bekannteste und schönste Ort befindet sich mitten im Herzen der Insel. Bekannt ist das nur 500 Einwohner zählende Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Insel-Manufaktur und Schloss-Shop. Die mehrmals die Woche stattfindenden kulinarischen Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin begeistern Genießer und Freunde der Pommerschen Küche seit vielen Jahren. Nicht zuletzt wegen dieser bunten Themen-Buffets, garniert mit bester Unterhaltung und aufgrund seiner einzigartigen Lage, ist das Wasserschloss Mellenthin auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Ort für besondere Momente oder Feiern.

Beachtliche Produktvielfalt

Beachtlich ist auch die Vielfalt an handwerklich gut gemachten Bieren, fruchtigen Likören, feinen Geistern und röstfrischen Kaffees aus der schlosseigenen Insel-Manufaktur. So befinden sich aktuell mehr als 30 edle Spirituosen im Produktportfolio – von A wie Absinth bis Z wie Zitronenlikör. Auch diverse Rohkaffees aus aller Welt werden in Usedoms erster Kaffeerösterei mehrmals die Woche im großen Trommelröster besonders schonend in edle Spitzenkaffees verwandelt.

Geschenke und Gutscheine vom Wasserschloss Mellenthin

Über diese und viele weitere Produkte aus dem Wasserschloss Mellenthin kann man sich vor Ort in der urigen Insel-Manufaktur am Ortseingang oder im Schloss-Shop informieren und diese natürlich auch kaufen. Darüber hinaus findet man im kleinen, aber feinen Schloss-Shop im rechten Seitenflügel viele weitere inseltypische Produkte, Souvenirs und originelle Geschenke, die sich auch unterm Tannenbaum gut machen. Die meisten Produkte aus der schlosseigenen Insel-Manufaktur sind zudem auch online im Wasserschloss-Shop rund um die Uhr bestellbar.

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk, das garantiert immer gut ankommt und viel Freude bereitet, ist ein Gutschein vom Wasserschloss Mellenthin. Dieser kann sowohl für Produkte aus dem Shop, als auch für Arrangements, Urlaube und Insel-Auszeiten genutzt werden.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Feste Feiern auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin „Eine Innovation die Raum nimmt: Renderpult modifine by Schneeberg, ein Rednerpult für die Zukunft“