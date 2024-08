Den Spätsommer genießen auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin

Im Spätsommer zeigt sich die Sonneninsel Usedom von ihrer besten Seite. Auch das Usedomer Achterland weiß mit Natur, Ruhe, charmanten Orten und einem vielfältigen Genießer-Hotel zu begeistern.

Spätsommer auf der Sonneninsel Usedom

Zum Ende der Schulferien startet der Spätsommer noch einmal so richtig durch. Jetzt beginnt für Aktiv-Urlauber, Genießer und Ruhesuchende die schönste Zeit. Besonders hoch im Kurs bei vielen Urlaubern steht dabei die Ostsee. Auch die Sonneninsel Usedom zeigt sich jetzt von ihrer besten Seite. Der 42 Kilometer lange und 80 Meter breite Strand bietet im Spätsommer perfekte Bedingungen für ausgedehnte Strandspaziergänge. Auch auf der gut acht Kilometer langen Kaiserbäder-Promenade geht es jetzt beschaulicher zu.

Natur, Ruhe und charmante Orte im Inselinnern

Doch auch abseits des längsten Strandes Deutschlands kann man die 2000 Sonnenstunden, mit denen die zweitgrößte deutsche Insel jährlich aufwarten kann, sehr genießen. Vielleicht sogar noch mehr. So kann das idyllische Usedomer Hinterland nicht nur mit 14 Naturschutzgebieten, dem ruhigen Achterwasser, zahlreichen Binnenseen und alten Wäldern begeistern. Hier gibt es auch noch inseltypische Orte mit ganz viel Charme und bewegter Historie zu entdecken. Dabei befindet sich einer der schönsten und interessantesten genau im geografischen Mittelpunkt der Insel Usedom.

Genießer-Hotel mit Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei

Bekannt ist der nur 500 Einwohner zählende Ort Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Genießer-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei, Insel-Manufaktur und Schloss-Shop. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind auch die bunten kulinarischen Themen-Events, die im Sommer an sechs Tagen die Woche auf Wasserschloss Mellenthin stattfinden. Gleiches gilt für die beachtliche Vielfalt an Kaffees aus aller Welt, handwerklich gut gemachten Bieren sowie edlen Spirituosen, fruchtigen Likören und feinen Geistern.

Neu: Edle Rum-Spezialitäten aus der Insel-Destillerie

Von A wie Absinth bis Z wie Zitronenlikör werden schon jetzt mehr als 30 Spirituosen in der schlosseigenen Destillerie hergestellt und abgefüllt, mit steigender Tendenz. Während der Single Malt Whisky noch einige Zeit in Eichenfässern in der Insel-Manufaktur reifen muss, ergänzen ab sofort vier edle Rum-Spezialitäten das Produktportfolio des Wasserschlosses Mellenthin.

Diese sind im Wasserschloss Mellenthin einzeln oder als Rum-Probierbrett, im Ausschank sowie im Online-Shop erhältlich.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

