Den August genießen auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin

Die Ostseeinsel Usedom steht nicht nur für Sommer, Sonne, Badespaß. Das Wasserschloss Mellenthin im idyllischen Usedomer Achterland begeistert auch Aktiv-Urlauber, Ruhesuchende und Genießer.

Erholung am Meer

Sommer, Sonne, Badespaß. Seit mehr als 150 Jahren steht die Ostseeinsel Usedom wie kaum eine andere deutsche Urlaubsdestination für Erholung am Meer. Mit dem längsten Sandstrand sowie den meisten Sonnenstunden Deutschlands bietet die zweitgrößte deutsche Insel hierfür auch beste Voraussetzungen. Doch auch abseits des 42 Kilometer langen Strandes und der mondänen Seebäder können Urlauber die fast 2000 Sonnenstunden jedes Jahr sowie viel Natur und himmlische Ruhe genießen. Vielleicht sogar noch mehr.

Das Wasserschloss im Usedomer Achterland

So befinden sich im Usedomer Hinterland nicht nur 14 Naturschutzgebiete, das ruhige Achterwasser sowie zahlreiche Binnenseen und ausgedehnte Waldgebiete. Hier gibt es auch noch inseltypische Orte voller Charme und bewegter Historie zu entdecken. Der vielleicht schönste liegt genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist das nur 500 Einwohner zählende Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei, Insel-Manufaktur und Schloss-Shop. So ist wenig überraschend, dass zu den Gästen auf Wasserschloss Mellenthin neben Aktiv-Urlaubern und Ruhesuchenden auch Genießer und Freunde der regionalen Pommerschen Küche zählen.

Sechs kulinarische Themen-Buffets auf Wasserschloss Mellenthin

Neben einer großen Vielfalt an Bieren und Spirituosen sowie Kaffees aus der schlosseigenen Produktion, begeistert das Wasserschloss Mellenthin seine Gäste auch mit einem bunten kulinarischen Programm. So finden im August an sechs Tagen die Woche wieder die beliebten Themen-Buffets, garniert mit bester Unterhaltung, statt. Während beim Ritter-Buffet das Mittelalter immer dienstags zum Leben erweckt wird, dreht sich beim Brauer-Abend jeden Donnerstag alles ums Bier. Bei Pommern- und Schlemmer-Buffet freitags bzw. samstags wird es dann noch einen Tick üppiger. Gleiches gilt für den seit Jahren beliebten sonntäglichen Brunch, der das traditionelle Frühstück mit einem Mittagsbuffet kombiniert. Bei dem jeden Mittwoch stattfindenden Piraten-Spektakel kommen schließlich auch kleine Gäste nicht nur kulinarisch auf ihre Kosten.

Parktheater Edelbruch zu Gast im Wasserschloss Mellenthin

Darüber hinaus dürfen sich Klein und Groß auf ein weiteres Sommer-Highlight freuen. So gastiert vom 26. Juli bis 22. August 2023 wieder das Parktheater Edelbruch auf Wasserschloss Mellenthin. Wie in den Jahren zuvor, dürfen sich die Besucher auf ein buntes und abwechslungsreiches Open-Air-Programm im Park des Wasserschlosses Mellenthin unter alten Eichen, umgeben vom breiten Schlossgraben, freuen. Auf dem Spielplan stehen beliebte Märchen-Klassiker der Brüder Grimm wie Der Froschkönig, Hase und Igel, Rotkäppchen, Hans im Glück und Vom Fischer und seiner Frau. Diese vom Parktheater Edelbruch erfrischend neu interpretierten Märchen werden fast täglich immer zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag im Wasserschloss Mellenthin zu sehen sein.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

