Start der exklusiven Whisky-Wochenenden auf Wasserschloss Mellenthin

Das Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom kündigt ein besonderes Highlight für den Januar an: das erstmalig stattfindende Mellenthiner Whisky Wochenende vom 23. bis 25. Januar 2026.

Eine Reise ins Herz der Destillierkunst

Das Whisky-Wochenende beginnt am Freitagnachmittag um 15 Uhr in der hauseigenen Wasserschloss Brauerei, wo die Gäste bei einer Tasse des selbstgerösteten Schlosskaffees empfangen werden. Teilnehmer erhalten erste Einblicke in den Maischvorgang im Sudwerk und besuchen den Malzboden, um verschiedene Malzsorten kennenzulernen. Die Reise führt weiter durch das Sudwerk zum Austrebern und zur Gärung der Maische im Gärkeller, inklusive einer ersten spannenden Verkostung. Der Abend mündet in eine gesellige Küchenparty in der beeindruckenden Schlossbrauerei-Küche, wo Flammkuchen- und Pastavariationen, Salate, Dips und frisch gebackenes Brot sowie eine ausgiebige Verkostung der hauseigenen Brauspezialitäten für einen genussvollen Auftakt sorgen.

Vom Korn zum Gold

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Whiskys. Ab 10 Uhr haben die Teilnehmer die Gelegenheit, die Brennerei in der Insel-Manufaktur individuell zu besuchen. Hier wird die Kunst des Whiskybrennens von Grund auf erklärt und mit Proben von Vor-, Mittel- und Nachlauf veranschaulicht. Um 15 Uhr versammeln sich die Gäste im historischen Fasslager im Speicher, wo die Bedeutung der Fasslagerung und die Aromenentwicklung in verschiedenen Holzfässern erläutert werden. Eine Verkostung unterschiedlicher Reifegrade der Destillate, begleitet von einer deftigen Brotzeit mit frisch gebackenem Treberbrot, rundet das Nachmittagsprogramm ab. Der Höhepunkt des Tages ist das exklusive 6-Gänge-Menü, das um 18 Uhr beginnt und perfekt auf die Proben der ausgereiften Malt-Whisky-Varianten abgestimmt ist.

Komfort trifft Genuss

Das Mellenthiner Whisky Wochenende ist als umfassendes Arrangement konzipiert und beinhaltet zwei Übernachtungen in stilvollen Zimmern des Wasserschlosses, zwei reichhaltige Frühstücksbuffets in der Schloss-Brauerei, die Teilnahme an allen genannten Programmpunkten inklusive Verkostungen und dem 6-Gänge-Whisky-Menü. Zudem ist die freie Nutzung des großzügigen Wellnessbereichs des Schlosses inbegriffen, um zwischen den intensiven Geschmackserlebnissen Momente der Entspannung zu finden. Das Arrangement bietet somit eine perfekte Kombination aus Bildung, Genuss und Erholung in einem einzigartigen historischen Ambiente.

Einladung an Liebhaber und Neugierige

Das Wasserschloss Mellenthin lädt alle Whisky-Enthusiasten und jene, die in die faszinierende Welt der Destillierkunst eintauchen möchten, herzlich zu diesem exklusiven Erlebnis ein. Das Mellenthiner Whisky Wochenende ist nicht nur eine Hommage an das Handwerk, sondern auch eine Gelegenheit, die einzigartige Atmosphäre des winterlichen Usedom zu genießen.

Aufgrund der Exklusivität der Veranstaltung wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Weitere Termine: 27.02. bis 01.03., 27.03. bis 29.03. und 17.04. bis 19.04.2026.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

