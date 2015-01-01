  • Start der exklusiven Whisky-Wochenenden auf Wasserschloss Mellenthin

    Das Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom kündigt ein besonderes Highlight für den Januar an: das erstmalig stattfindende Mellenthiner Whisky Wochenende vom 23. bis 25. Januar 2026.

    BildEine Reise ins Herz der Destillierkunst

    Das Whisky-Wochenende beginnt am Freitagnachmittag um 15 Uhr in der hauseigenen Wasserschloss Brauerei, wo die Gäste bei einer Tasse des selbstgerösteten Schlosskaffees empfangen werden. Teilnehmer erhalten erste Einblicke in den Maischvorgang im Sudwerk und besuchen den Malzboden, um verschiedene Malzsorten kennenzulernen. Die Reise führt weiter durch das Sudwerk zum Austrebern und zur Gärung der Maische im Gärkeller, inklusive einer ersten spannenden Verkostung. Der Abend mündet in eine gesellige Küchenparty in der beeindruckenden Schlossbrauerei-Küche, wo Flammkuchen- und Pastavariationen, Salate, Dips und frisch gebackenes Brot sowie eine ausgiebige Verkostung der hauseigenen Brauspezialitäten für einen genussvollen Auftakt sorgen.

    Vom Korn zum Gold

    Der Samstag steht ganz im Zeichen des Whiskys. Ab 10 Uhr haben die Teilnehmer die Gelegenheit, die Brennerei in der Insel-Manufaktur individuell zu besuchen. Hier wird die Kunst des Whiskybrennens von Grund auf erklärt und mit Proben von Vor-, Mittel- und Nachlauf veranschaulicht. Um 15 Uhr versammeln sich die Gäste im historischen Fasslager im Speicher, wo die Bedeutung der Fasslagerung und die Aromenentwicklung in verschiedenen Holzfässern erläutert werden. Eine Verkostung unterschiedlicher Reifegrade der Destillate, begleitet von einer deftigen Brotzeit mit frisch gebackenem Treberbrot, rundet das Nachmittagsprogramm ab. Der Höhepunkt des Tages ist das exklusive 6-Gänge-Menü, das um 18 Uhr beginnt und perfekt auf die Proben der ausgereiften Malt-Whisky-Varianten abgestimmt ist.

    Komfort trifft Genuss

    Das Mellenthiner Whisky Wochenende ist als umfassendes Arrangement konzipiert und beinhaltet zwei Übernachtungen in stilvollen Zimmern des Wasserschlosses, zwei reichhaltige Frühstücksbuffets in der Schloss-Brauerei, die Teilnahme an allen genannten Programmpunkten inklusive Verkostungen und dem 6-Gänge-Whisky-Menü. Zudem ist die freie Nutzung des großzügigen Wellnessbereichs des Schlosses inbegriffen, um zwischen den intensiven Geschmackserlebnissen Momente der Entspannung zu finden. Das Arrangement bietet somit eine perfekte Kombination aus Bildung, Genuss und Erholung in einem einzigartigen historischen Ambiente.

    Einladung an Liebhaber und Neugierige

    Das Wasserschloss Mellenthin lädt alle Whisky-Enthusiasten und jene, die in die faszinierende Welt der Destillierkunst eintauchen möchten, herzlich zu diesem exklusiven Erlebnis ein. Das Mellenthiner Whisky Wochenende ist nicht nur eine Hommage an das Handwerk, sondern auch eine Gelegenheit, die einzigartige Atmosphäre des winterlichen Usedom zu genießen.
    Aufgrund der Exklusivität der Veranstaltung wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Weitere Termine: 27.02. bis 01.03., 27.03. bis 29.03. und 17.04. bis 19.04.2026.
    Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Wasserschloss Mellenthin
    Herr Jan Fidora
    Schlossallee 5
    17429 Mellenthin
    Deutschland

    fon ..: 03837928780
    fax ..: 038379 2878-280
    web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/
    email : info@wasserschloss-mellenthin.de

    Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

    Pressekontakt:

    Ralph Kähne
    Herr Ralph Kähne
    Ulmenstr. 9
    16348 Wandlitz

    fon ..: 033397-60519
    email : mail@marketing-effizient.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events und exklusiven Arrangements
      Das Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom präsentiert im Oktober 2025 eine exklusive Kombination aus herbstlicher Natur, herausragender Kulinarik und attraktiven Arrangements....

    2. Start in den Frühling auf Wasserschloss Mellenthin
      Glasklare Ostsee, längster Strand, größte Dichte an Naturschutzgebieten. Gründe für einen Besuch der vielfältigen Ostseeinsel Usedom und ihres Achterlandes gerade jetzt gibt es viele....

    3. Januar-Highlights 2026 im Wasserschloss Mellenthin
      Das Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom lädt im Januar 2026 zu einer besonderen Auszeit ein, die Ruhe, Naturerlebnisse und exquisite Kulinarik harmonisch miteinander verbindet....

    4. Winteridylle auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin
      Das Wasserschloss Mellenthin lädt im Winter 2025/2026 ein zu Erholung vom Weihnachtsstress, festlichen Familienfeiern und genussvollem Jahreswechsel in der malerischen Winterlandschaft Usedoms....

    5. Wasserschloss Mellenthin: Festliche Höhepunkte im Dezember 2025
      Das Wasserschloss Mellenthin lädt im Dezember 2025 zu festlichen Events, kulinarischen Erlebnissen und winterlicher Idylle ein. Erleben Sie Weihnachtszauber und genussvollen Jahresausklang auf Usedom....

    6. Usedomer Biervielfalt auf Wasserschloss Mellenthin
      Seit 2011 werden auf Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Ostseeinsel Usedom handwerklich gute Biere gebraut. Neben den Sorten Mellenthiner Hell und Dunkel dürfen es auch schon mal exotische sein....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.