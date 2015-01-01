Januar-Highlights 2026 im Wasserschloss Mellenthin

Das Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom lädt im Januar 2026 zu einer besonderen Auszeit ein, die Ruhe, Naturerlebnisse und exquisite Kulinarik harmonisch miteinander verbindet.

Winterliches Usedom: Eine Auszeit im Wasserschloss Mellenthin

Fernab des sommerlichen Trubels präsentiert sich das idyllische Usedomer Hinterland mit seinen Naturschutzgebieten, dem Achterwasser, Binnenseen, Wäldern und charmanten Orten als perfekter Rückzugsort nach den Feiertagen. Das Wasserschloss Mellenthin, einzigartig gelegen und mit eigener Brauerei, Kaffeerösterei und Destillerie ausgestattet, bietet den idealen Ausgangspunkt, um die winterliche Schönheit Usedoms zu entdecken. Hier finden Besucher die perfekte Balance, um Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die wohltuende Wirkung der winterlichen Inselatmosphäre auf sich wirken zu lassen.

Kulinarischer Kalender: Feste für den Gaumen

Der Januar im Wasserschloss Mellenthin verspricht eine Reihe von kulinarischen Höhepunkten, die in den urigen Gewölben der Schloss-Brauerei zelebriert werden. Jeden Dienstag können sich Gäste auf das beliebte Mittelalterliche Ritterbuffet freuen, das mit deftigen Speisen und geselliger Atmosphäre in vergangene Zeiten entführt. Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des Brauer-Abends, bei dem hausgebraute Bierspezialitäten, begleitet von Musik und bester Unterhaltung, für ausgelassene Stimmung sorgen. An jedem Sonntag rundet der traditionelle Brunch die Woche ab und verwöhnt die Gaumen mit einer vielfältigen Auswahl an Köstlichkeiten. Diese Feste für die Sinne machen den Januar im Wasserschloss Mellenthin zu einer wahren Genussreise.

Exklusives Highlight: Das Mellenthiner Whisky Wochenende

Ein besonderes Glanzlicht des Januar-Programms ist das erstmalig stattfindende Mellenthiner Whisky Wochenende vom 23. bis 25. Januar 2026. Dieses exklusive Arrangement verspricht ein genussvolles Erlebnis rund um Malz, Bier und Whisky im einzigartigen Ambiente des Wasserschlosses. Es beinhaltet zwei Übernachtungen in stilvollen Zimmern, zwei Frühstücksbuffets, eine gesellige Küchenparty am Freitagabend mit Bierspezialitäten und eine Führung durch die Brauerei. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Whiskys mit einer individuellen Brennerei-Besichtigung, einer Verkostung im Fasslager mit verschiedenen Reifegraden und einem krönenden 6-Gänge-Whisky-Menü am Abend. Die freie Nutzung des großzügigen Wellnessbereichs ergänzt das Angebot perfekt und sorgt für zusätzliche Entspannung.

Komfort und Genuss: Das Rundum-Angebot

Das Wasserschloss Mellenthin bietet neben komfortablen Hotelzimmern im Haupthaus auch romantische Unterkünfte im Speicher, die mit ihrem besonderen Charme verzaubern. Im Schloss-Shop und in der Insel-Manufaktur am Ortseingang von Mellenthin können Gäste zudem nicht nur die schlosseigenen Produkte wie frisch gerösteten Kaffee und edle Spirituosen, sondern auch regionale Souvenirs erwerben, um ein Stück Usedomer Winterzauber mit nach Hause zu nehmen. Für eine umfassende Erholung stehen attraktive Arrangements wie „7 Tage Erholung pur“, „Eine Woche Sonneninsel“ oder die „Schloss-Romantik zu Zweit“ zur Auswahl, die einen Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Das Wasserschloss Mellenthin lädt alle Ruhesuchenden, Naturliebhaber und Feinschmecker herzlich ein, den Januar auf Usedom auf eine ganz besondere Weise zu erleben.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

