Wendepunkt 2026

2026 ist kein „Weiter so“. Wer nur schneller wird, landet im Dauerbetrieb. Wendepunkt heißt: innehalten, Nordstern klären und in 90 Tagen wirksam starten – statt Aktionismus ohne Richtung.

Warum jetzt Klarheit entscheidet – und wie aus Unsicherheit wieder Richtung wird 2026 wird für viele Unternehmen kein „Weiter so“-Jahr. Die Lage ist zu dynamisch, die Themen zu groß, die Ressourcen zu knapp. Wer jetzt nur schneller arbeitet, landet oft im Dauerbetrieb. Mit vielen Aktivitäten, aber ohne klare Richtung.

Wendepunkt 2026 heißt: innehalten, das Wesentliche klären und dann gezielt handeln. Nicht später. Jetzt.

Was sich gerade verändert

Viele Verantwortliche erleben gleichzeitig:

* Entscheidungen werden schwerer, weil zu viele Themen konkurrieren.

* Teams verlieren Energie, weil Prioritäten wechseln.

* Projekte laufen – aber die Wirkung bleibt hinter dem Aufwand zurück.

Das ist kein Organisationsproblem. Es ist ein Orientierungsproblem.

Der Kern: Ohne Nordstern kein Kurs

Ein Wendepunkt entsteht, wenn Sie eine einfache Frage beantworten:

Wofür machen wir das – und woran merken wir, dass es gelungen ist?

Das ist der Nordstern. Er schafft Orientierung am Horizont – und er bringt Ruhe in Entscheidungen. Erst wenn dieses Zielbild klar ist, wird aus „viel tun“ wieder wirksam handeln.

Von Aktion zu Wirkung: die Quelle

Die meisten Neustarts scheitern nicht am Einsatz. Sie scheitern daran, dass drei Dinge fehlen:

* Sinn – wofür das Ganze wirklich wichtig ist

* Haltung – wie entschieden und geführt wird

* Verbindung – wie Menschen, Themen und Ebenen zusammenwirken

Wenn diese Punkte stimmen, entsteht eine „Quelle“: Klarheit, die sich im Alltag trägt – ohne ständig neuen Druck.

Ein Rahmen, der Klarheit in Handlung übersetzt

Damit der Wendepunkt nicht nur ein guter Vorsatz bleibt, braucht es einen einfachen Gestaltungsrahmen:

* Lage klären und Spannungen sichtbar machen

* Zielbild entwickeln und schärfen

* Beteiligte einbinden und Verantwortung klären

* erste Schritte definieren, die in 90 Tagen realistisch sind

So entsteht ein Kurs, der im Alltag funktioniert – nicht nur auf Folien.

Für wen das relevant ist

Für Menschen, die Verantwortung tragen und 2026 nicht „durchhalten“, sondern gestalten wollen:

* Geschäftsführung, Bereichs- und Abteilungsleitung

* Transformation, Innovation, Digitalisierung, Strategie

* HR und Organisationsentwicklung

* Projektverantwortliche und Berater:innen

Einladung: Machen Sie 2026 zum Wendepunkt

Ein Wendepunkt ist keine große Ankündigung. Es ist eine klare Entscheidung:

o Nordstern setzen.

o Kurs klären.

o Schritt gehen.

Nächster Schritt

1) Whitepaper herunterladen

„Von der Flamme zur Quelle – Der leise Abschied vom Marketing“

[https://lacon.consulting/blog/]

2) SmartConsult-Erstgespräch anfragen

Wenn Sie Ihren Neustart 2026 sauber aufsetzen wollen – für Unternehmen, Bereich oder Vorhaben.

[https://lacon.consulting/kontakt/]

Kontakt für Redaktionen

LACON Consulting GmbH

Wolfgang Vögele, Geschäftsführer

Eugen-Kauffmann-Str. 18

88085 Langenargen | Bodensee

T: +49 (0)7543 – 939 877-0

E: kontakt@lacon.consulting

W: www.lacon.consulting

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LACON Consulting GmbH

Herr Wolfgang Vögele

Eugen-Kauffmann-Str. 18

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: +497543939877-0

web ..: https://lacon.consulting

email : wolfgang.voegele@lacon.consulting

LACON Consulting GmbH mit Sitz in Langenargen am Bodensee unterstützt Unternehmen an Wendepunkten – wenn ein Neustart, eine Neuausrichtung oder ein kritischer Geschäftsübergang ansteht. Seit 1991 verbinden wir Designkompetenz, Beratungsexpertise und unternehmerisches Denken, um Strategien, Geschäftsmodelle und Organisationen zukunftsfähig zu gestalten.

Kern unseres Angebots ist das Bluestone® SmartSystem mit den Bausteinen SmartStart (klarer Einstieg in den Neustart), SmartAction (Umsetzung in marktfähige Lösungen) und SmartConsult (maßgeschneiderte Strategie- und Transformationsprojekte), ergänzt durch SmartSkill und die LACON.academy für Trainings und Toolkompetenz.

Unsere designbasierte, systemische Methodik erweitert klassisches Design Thinking: Wir denken vom Zielbild her, beziehen Struktur, Prozesse und Kultur ein und begleiten von der Analyse bis zur praktischen Verankerung im Alltag. Typische Einsatzfelder sind Neupositionierung, Fusionen, Joint Ventures, Management-Buy-outs, Corporate Start-ups und der Aufbau neuer Geschäftsfelder.

LACON steht für Klarheit, Orientierung und Wirksamkeit im Wandel – für Kunden, die nicht nur reagieren, sondern ihre Zukunft bewusst gestalten wollen.

