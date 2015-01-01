SmartStart: Klarheit statt Aktionisums

Viele Unternehmen starten mit Aktionismus ins Jahr – und verlieren die Richtung. Der Artikel zeigt, wie Führungsteams mit SmartStart Klarheit gewinnen und Veränderung wirksam gestalten.

Wie Führungsteams den entscheidenden Wendepunkt gestalten

Nach Jahren im Dauerfeuer von Projekten, Programmen und Kampagnen spüren viele Führungsteams: Es passiert viel – und trotzdem fehlt das Gefühl, wirklich am richtigen Punkt anzusetzen. Entscheidungen werden getroffen, Maßnahmen gestartet, Teams beschäftigt – aber die innere Ordnung fehlt.

Im ersten Beitrag haben wir gezeigt, warum das alte Muster nicht mehr trägt. Jetzt geht es um den ersten Schritt aus der Quelle: SmartStart.

Die Frage ist jetzt: Wie gelingt ein konkreter Neustart aus dieser Quelle heraus?

Genau hier setzt SmartStart an – als universeller Startblock auf Basis der Bluestone-Methodik.

Das eigentliche Problem: Wir starten zu früh mit dem „Wie“

Zum Jahresbeginn sieht es in vielen Organisationen ähnlich aus:

* neue Strategie-Workshops werden angesetzt

* Transformation, Kulturwandel, New Work oder Innovation stehen auf der Agenda

* externe Tools und Methoden werden eingekauft – von Design Thinking bis OKR

Ein paar Monate später ist die Ernüchterung groß: viel Aktivität, wenig gemeinsame Richtung.

Die eigentlichen Klärungsfragen bleiben oft offen:

* _Worum geht es uns wirklich?_

* _Was steht für uns auf dem Spiel?_

* _Welche Wirkung wollen wir entfalten – für Kunden, Mitarbeitende, Gesellschaft?_

Wenn diese Fragen ungeklärt bleiben, wird jedes neue Projekt zum Einzelereignis. Es verstärkt die Fragmentierung, statt Orientierung zu schaffen.

Vier typische Startpunkte, an denen Projekte ins Leere laufen

Aus über 30 Jahren Arbeit mit Unternehmen sehen wir vier Situationen, in denen ein bewusster Startblock über Erfolg oder Scheitern entscheidet:

* Neupositionierung von Unternehmen, Marken oder Angeboten

Märkte verändern sich, Geschäftsmodelle verschieben sich. Es reicht nicht, Logo, Kampagne oder Claim auszutauschen. Es braucht Klarheit darüber, _wer_ das Unternehmen heute ist – und _wofür_ es morgen stehen will.

* Führung, Beteiligung & Verantwortung

Teams sollen mehr Verantwortung übernehmen, Führung soll geteilt werden. Doch ohne gemeinsame Vorstellung von Rolle, Haltung und Entscheidungswegen führen neue Formate nur zu mehr Meetings – nicht zu mehr Handlungsfähigkeit.

* Strategische Initiativen & Programme

Ob Transformation, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit: Viele Initiativen starten parallel. Ohne klares Zielbild, abgestimmte Prioritäten und einen gemeinsamen Rahmen entsteht ein „Projektwald“, in dem niemand mehr den Überblick hat.

* Kritische Wendepunkte

Fusion, Joint Venture, Nachfolge, Turnaround oder der Einstieg in ein neues Geschäftsfeld: Gerade in diesen Momenten entscheidet ein sauber aufgesetzter Start darüber, ob Vertrauen wächst – oder dauerhaft verloren geht.

In all diesen Situationen ist SmartStart der Punkt, an dem Sinn, Struktur und Beteiligung zuerst geklärt werden – bevor neue Maßnahmen gestartet werden.

Was SmartStart leistet

SmartStart ist ein intensiver, klar strukturierter Startblock auf Basis der Bluestone-Methodik.

Er verbindet:

* Sinn & Motivation klären

* Nordstern & Zielbild entwickeln

* Rahmen & Leitplanken definieren

* Beteiligung & Rollen festlegen

* Fokus & erste Schritte bestimmen

Am Ende von SmartStart liegt kein dicker Maßnahmenkatalog, sondern:

* ein klares Zukunftsbild,

* ein roter Faden für Entscheidungen,

* ein fokussierter 90-Tage-Rahmen – mit ersten machbaren Schritten.

SmartStart ist in klaren Phasen aufgebaut:

* Sense – Lagebild & Anliegen klären

Gemeinsames Verständnis von Ausgangslage, Spannungsfeldern und Erwartungen. Was drängt, was blockiert, was soll sich wirklich ändern?

* Design – Zielbild & Rahmen gestalten

Entwicklung eines Nordsterns und einer gemeinsamen Erzählung. Festlegung von Leitplanken, Rollen und Prioritäten.

* Act – erste Schritte konkret machen

Verdichtung zu einem 90-Tage-Fokus: Wer tut was bis wann – und woran erkennt das Führungsteam, dass sich wirklich etwas bewegt?

Die Arbeit erfolgt im direkten Dialog mit dem Führungsteam und ausgewählten Schlüsselpersonen. Wo sinnvoll, werden Mitarbeitende früh einbezogen – etwa über vorbereitende Interviews oder kurze, fokussierte Beteiligungsformate.

Für wen SmartStart besonders wertvoll ist

SmartStart richtet sich an Menschen, die Veränderung nicht „wegdelegieren“ können:

* Geschäftsführungen, Inhaber:innen und Bereichsleitungen

* Verantwortliche für Strategie, Transformation, HR und Organisationsentwicklung

* Projektverantwortliche, die vor einem entscheidenden Schritt stehen

– etwa Neupositionierung, Fusion, Joint Venture, Corporate Start-up oder Kulturwandel

Gemeinsam ist ihnen:

* Sie arbeiten in hochdynamischen Kontexten.

* Sie wollen Beteiligung ernst nehmen, ohne sich zu verzetteln.

* Sie suchen nach einer Struktur, die trägt – ohne zu ersticken.

Vom Feuerwerk zum Startblock

Der Übergang von der Flamme zur Quelle ist kein theoretisches Bild.

Er zeigt sich konkret darin, wie ein neues Jahr, ein neues Projekt oder ein neuer Abschnitt begonnen wird:

* entweder mit dem nächsten Maßnahmenplan, der das alte Muster fortschreibt

* oder mit einem bewussten Startblock, der Sinn, Rahmen, Beteiligung und Zielbild klärt.

SmartStart ist dieser Startblock.

Er beendet das Dauerfeuer des Aktionismus – und eröffnet einen Weg, auf dem Klarheit, Verantwortung und Handlung zusammenfinden.

Einladung zum Neustart aus der Quelle

Wenn Sie 2026 nicht „mit mehr vom Gleichen“ beginnen wollen, sondern einen bewussten Wendepunkt setzen möchten, dann ist SmartStart der passende Einstieg:

* als einmaliger Startblock für ein konkretes Vorhaben

* oder als Pilot, um die Bluestone-Methodik in Ihrer Organisation erlebbar zu machen.

Im nächsten Artikel dieser Reihe geht es darum, wie der Bluestone-Rahmen über SmartStart hinaus wirkt – und wie die neun Bluestone-Ankerpunkte Fragmentierung in komplexen Organisationen beenden können.

Bis dahin bleibt eine einfache Frage:

Wofür wollen Sie 2026 Ihre Energie wirklich einsetzen – für das nächste Feuerwerk oder für einen Neustart aus der Quelle?

