Bewusstsein zum Einnehmen: Ihr Weg zu mehr Klarheit und Lebensfreude

Ein innovativer Ansatz bringt Balance und Lebensfreude dorthin, wo Hektik und Stress den Alltag bestimmen

Villingendorf im Oktober 2025 – Laut einer Studie der WHO über 60 % der Menschen in westlichen Ländern unter Stresssymptomen leiden? Und dass tägliche Achtsamkeitspraxis nachweislich das Wohlbefinden steigert und die Gehirnaktivität positiv beeinflusst? Doch vielen fällt es schwer, den Einstieg zu finden.

Genau hier setzen die MEVOLYS an: mit einem völlig neuen Ansatz für Ihre persönliche Entwicklung. Hier mehr erfahren: https://mevolys.de

Über zwei Jahrzehnte lang haben die Gründer hinter den MEVOLYS Menschen auf ihrem inneren Weg begleitet und dabei eines immer wieder festgestellt: Vielen fällt es schwer, sich wirklich auf die unterstützende Kraft von positiven Impulsen und Meditation einzulassen. Die Hektik des Alltags, innere Zweifel oder alte Muster stellen sich oft in den Weg wie Steine im Fluss des Lebens. In einer Welt, die von ständiger Reizüberflutung geprägt ist, sehnen sich viele nach innerer Ruhe und Klarheit.

Aus diesem tief empfundenen Wunsch, jedem einen Zugang zur eigenen inneren Quelle zu ermöglichen, entstanden die MEVOLYS: ein Herzensprojekt, gewachsen aus Erfahrung, Forschung und gelebter Praxis. In einem innovativen Verfahren werden heilsame Sätze, Schwingungen und kraftvolle Energien aus Familiensystemen, Meditationen und Aufstellungen auf kleine Kapseln übertragen. Das Ergebnis? „Good Vibes zum Einnehmen“, ein wahrer Seelenbooster für Ihren Alltag.

Die MEVOLY-Kapseln sind das Ergebnis von über 20 Jahren Forschung und Erfahrung. Sie kombinieren die Kraft von Meditationen, Lösungssätzen und energetischen Impulsen in einer leicht einnehmbaren Form. Diese „Good Vibes zum Einnehmen“ aktivieren Ihr Informationsfeld und fördern innere Klarheit, Leichtigkeit, Stabilität und Selbstwirksamkeit.

„Wir wollten etwas schaffen, das Bewusstsein greifbar macht, auch für Menschen, die nicht regelmäßig meditieren“, erklärt Mitgründerin Nicole Steudner.

Mehr als 100 begeisterte Rückmeldungen sprechen für sich:

„Ich bin begeistert von der Wirkung: es war, als würde ich auf einmal klarer sehen“, berichtet eine Kundin. Ein anderer schreibt:

„Endlich habe ich ein Werkzeug gefunden, das mir wirklich hilft.“

Studien zeigen: Bis zu 90 % der Menschen reagieren positiv auf achtsamkeitsbasierte Mikroimpulse und genau diesen Effekt nutzen die MEVOLYS auf neuartige Weise.

Finden Sie die passende MEVOLY-Kombination für Ihre aktuelle Lebenssituation, ob für mehr innere Ruhe, Klarheit oder Mut zum Neuanfang.

Besuchen Sie www.mevolys.de und starten Sie noch heute in Ihre neue Balance.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

morphintiy GmbH

Herr Paul Seifriz

Rottweiler Straße 5

D-78667 Villingendorf

Deutschland

fon ..: +49 741 2096 924-0

web ..: https://mevolys.de

email : paul.seifriz@morphinity.de

Hinter MEVOLYS steht die morphinity GmbH aus Villingendorf (Baden-Württemberg). Das Team vereint jahrzehntelange Erfahrung in systemischer Arbeit, Meditation und energetischer Bewusstseinsforschung. Ziel ist es, Bewusstsein und Achtsamkeit alltagstauglich zu machen, um dadurch mehr Stabilität, Freude und innere Freiheit für so viele Menschen wie möglich zu ermöglichen.



Pressekontakt:

morphintiy GmbH

Herr Paul Seifriz

Rottweiler Straße 5

D-78667 Villingendorf

fon ..: +49 741 2096 924-0

web ..: https://mevolys.de

email : paul.seifriz@morphinity.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professionelle Datenträger- und Festplattenentsorgung in Hannover – ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit Wachstum durch Begleitung: Das MEVOLY-Affiliateprogramm verbindet Erfolg und Bewusstsein