Breaking the Spiral – Klarheit finden inmitten von Konflikten

Konflikte entwickeln oft eine Eigendynamik. Hartmut Frenzel zeigt, wie Führungskräfte die Spirale bewusst unterbrechen und inmitten von Druck und Wandel neue Klarheit finden können.

Wuppertal, 26. September 2025 – Konflikte gehören zum Alltag von Unternehmen und Organisationen. Oft beginnen sie unscheinbar, aus kleinen Missverständnissen oder unterschiedlichen Erwartungen. Doch wenn diese nicht aufgegriffen werden, können sie sich Schritt für Schritt zur Eskalation entwickeln. Aus Irritationen werden Spannungen, aus Spannungen verhärtete Fronten – bis die Zusammenarbeit blockiert ist und die Organisation an Kraft verliert.

Im Beitrag „Breaking the Spiral“ beschreibt Hartmut Frenzel, wie diese Dynamik bewusst unterbrochen werden kann. Sein Ansatz: nicht Rezepte oder schnelle Lösungen, sondern Haltung. Innehalten, den Blick klären und den Dialog wieder aufnehmen – das sind die Schritte, die es erlauben, aus einer Konfliktspirale auszusteigen und neue Orientierung zu gewinnen.

Klarheit als bewusste Entscheidung

„Klarheit ist kein Zustand. Sie ist eine Entscheidung“, betont Frenzel. Diese Aussage prägt seine Arbeit und sein Selbstverständnis. Er begleitet Menschen, die Verantwortung tragen – Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte, Gesellschafter und Selbstständige – in Situationen, in denen Druck, Wandel oder Übergänge den eigenen Kurs unsicher machen. Dabei geht es ihm nicht um Methodenvielfalt oder Schlagworte, sondern um den Menschen selbst: um das, was im Kern trägt und Orientierung möglich macht.

Räume für Verantwortung und Orientierung

Seine Angebote sind bewusst klar strukturiert und konzentrieren sich auf drei Schwerpunkte:

* DialogRaum Verantwortung – eine Einzelbegleitung für Menschen, die Struktur, Klarheit und Entscheidungssicherheit gewinnen möchten.

* Verantwortung neu übergeben – Begleitung von Übergängen wie Nachfolge, Rollenwechsel oder Projektübergaben, mit dem Ziel, dass Veränderung verbindet statt trennt.

* Mentoring für Klarheit und Haltung – ein vertieftes 1:1-Format, in dem innere Stärke und geistige Ausrichtung gefördert werden.

Alle Formate sind geprägt von der Überzeugung, dass Orientierung nicht durch vorgefertigte Muster entsteht, sondern durch einen Raum, in dem Menschen ihre eigene Klarheit finden können.

Hintergrund und Arbeitsweise

Hartmut Frenzel schöpft aus einem breiten Erfahrungshorizont: technische und juristische Ausbildung, eine Promotion im Bereich Law & Economics sowie viele Jahre in Beratung und Compliance. Heute ist dies keine Etikettierung, sondern Grundlage für seine Arbeit. Wer mit ihm arbeitet, erlebt ihn nicht als Anbieter fertiger Konzepte, sondern als Gesprächspartner, der zuhört, Wesentliches herausarbeitet und Ruhe in komplexe Situationen bringt.

Seine Begleitung ist flexibel und transparent organisiert: Er arbeitet auf Halbtages- oder Ganztageshonorarbasis. Damit können Unternehmen wie auch Einzelpersonen seine Unterstützung verlässlich und planbar in Anspruch nehmen.

Fazit

Konflikte und Übergänge gehören zum Leben von Organisationen. Entscheidend ist, wie Menschen mit ihnen umgehen. Hartmut Frenzel öffnet Räume, in denen Klarheit entstehen kann – und zeigt damit, dass Verantwortung getragen werden kann, ohne daran zu zerbrechen.

Kontakt

Dr. Hartmut Frenzel

Business Mediation

E-Mail: kontakt@dr-frenzel.com

Web: https://businessmediation.pro

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hartmut Frenzel | Berater und Mediator

Herr Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15 15

42119 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 01602912140

web ..: https://businessmediation.pro/

email : frenzel@dr-frenzel.com

Business Mediation – Dr. Hartmut Frenzel begleitet Menschen in Verantwortung, die inmitten von Wandel und Druck Orientierung suchen. Er schafft Räume für Klarheit und verlässliche Entscheidungen. Seine Leistungen bietet er auf Halb- und Ganztagesbasis an.

Pressekontakt:

Dr. Hartmut Frenzel | Berater und Mediator

Herr Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15 15

42119 Wuppertal

fon ..: 01602912140

email : frenzel@dr-frenzel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von Immobilienportfolios Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte Überwachung