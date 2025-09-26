  • Breaking the Spiral – Klarheit finden inmitten von Konflikten

    Konflikte entwickeln oft eine Eigendynamik. Hartmut Frenzel zeigt, wie Führungskräfte die Spirale bewusst unterbrechen und inmitten von Druck und Wandel neue Klarheit finden können.

    BildWuppertal, 26. September 2025 – Konflikte gehören zum Alltag von Unternehmen und Organisationen. Oft beginnen sie unscheinbar, aus kleinen Missverständnissen oder unterschiedlichen Erwartungen. Doch wenn diese nicht aufgegriffen werden, können sie sich Schritt für Schritt zur Eskalation entwickeln. Aus Irritationen werden Spannungen, aus Spannungen verhärtete Fronten – bis die Zusammenarbeit blockiert ist und die Organisation an Kraft verliert.

    Im Beitrag „Breaking the Spiral“ beschreibt Hartmut Frenzel, wie diese Dynamik bewusst unterbrochen werden kann. Sein Ansatz: nicht Rezepte oder schnelle Lösungen, sondern Haltung. Innehalten, den Blick klären und den Dialog wieder aufnehmen – das sind die Schritte, die es erlauben, aus einer Konfliktspirale auszusteigen und neue Orientierung zu gewinnen.

    Klarheit als bewusste Entscheidung

    „Klarheit ist kein Zustand. Sie ist eine Entscheidung“, betont Frenzel. Diese Aussage prägt seine Arbeit und sein Selbstverständnis. Er begleitet Menschen, die Verantwortung tragen – Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte, Gesellschafter und Selbstständige – in Situationen, in denen Druck, Wandel oder Übergänge den eigenen Kurs unsicher machen. Dabei geht es ihm nicht um Methodenvielfalt oder Schlagworte, sondern um den Menschen selbst: um das, was im Kern trägt und Orientierung möglich macht.

    Räume für Verantwortung und Orientierung

    Seine Angebote sind bewusst klar strukturiert und konzentrieren sich auf drei Schwerpunkte:

    * DialogRaum Verantwortung – eine Einzelbegleitung für Menschen, die Struktur, Klarheit und Entscheidungssicherheit gewinnen möchten.
    * Verantwortung neu übergeben – Begleitung von Übergängen wie Nachfolge, Rollenwechsel oder Projektübergaben, mit dem Ziel, dass Veränderung verbindet statt trennt.
    * Mentoring für Klarheit und Haltung – ein vertieftes 1:1-Format, in dem innere Stärke und geistige Ausrichtung gefördert werden.

    Alle Formate sind geprägt von der Überzeugung, dass Orientierung nicht durch vorgefertigte Muster entsteht, sondern durch einen Raum, in dem Menschen ihre eigene Klarheit finden können.

    Hintergrund und Arbeitsweise

    Hartmut Frenzel schöpft aus einem breiten Erfahrungshorizont: technische und juristische Ausbildung, eine Promotion im Bereich Law & Economics sowie viele Jahre in Beratung und Compliance. Heute ist dies keine Etikettierung, sondern Grundlage für seine Arbeit. Wer mit ihm arbeitet, erlebt ihn nicht als Anbieter fertiger Konzepte, sondern als Gesprächspartner, der zuhört, Wesentliches herausarbeitet und Ruhe in komplexe Situationen bringt.

    Seine Begleitung ist flexibel und transparent organisiert: Er arbeitet auf Halbtages- oder Ganztageshonorarbasis. Damit können Unternehmen wie auch Einzelpersonen seine Unterstützung verlässlich und planbar in Anspruch nehmen.

    Fazit

    Konflikte und Übergänge gehören zum Leben von Organisationen. Entscheidend ist, wie Menschen mit ihnen umgehen. Hartmut Frenzel öffnet Räume, in denen Klarheit entstehen kann – und zeigt damit, dass Verantwortung getragen werden kann, ohne daran zu zerbrechen.

    Kontakt
    Dr. Hartmut Frenzel
    Business Mediation
    E-Mail: kontakt@dr-frenzel.com
    Web: https://businessmediation.pro

