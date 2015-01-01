Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte Überwachung

Mit dem ExDome® stellt die SAMCON Prozessleittechnik GmbH ihre neueste Generation explosionsgeschützter Dome-Kameras vor.

Das Modell gilt einigen Experten als derzeit optisch bester Explosionsschutz-Dome der Branche und setzt neue Maßstäbe in puncto Bildqualität, Langlebigkeit und Sicherheit.

Hightech-Material für maximale Bildqualität

Im Gegensatz zu anderen Herstellern setzt SAMCON beim ExDome® nicht auf Polycarbonat, sondern auf einen Polysulfonwerkstoff, wie er auch in der Luftfahrt eingesetzt wird. Dadurch konnte die Kuppel deutlich dünner konstruiert werden – mit dem Ergebnis einer herausragenden Bildqualität.

Technologische Vorteile im Überblick

– Optimierte UV-Beständigkeit: Eine zweiteilige Nano-Beschichtung schützt zuverlässig vor schädlichem UV-Licht und verlängert die Lebensdauer.

– Kratz-Beständigkeit: Die hydrophobe Anti-Kratzbeschichtung sorgt für einfache Reinigung durch Lotus-Effekt.

– Maximale Transparenz: Im HD-Sichtfeld ermöglicht die Kamera eine 40-fache optische Vergrößerung mit gestochen scharfem Bild.

„In der Praxis entscheidet die Kuppel über die Bildqualität – und genau hier haben wir mit dem ExDome® einen großen Schritt nach vorne gemacht. Durch den Einsatz des Polysulfonwerkstoffs erreichen wir eine extrem dünne Kuppel, die ein nahezu unverfälschtes Bild ermöglicht. In explosionsgefährdeten Bereichen, wo es auf jede Sekunde und jedes Detail ankommt, ist das ein enormer Vorteil: Gefahrensituationen werden klarer erkannt, selbst bei starker Sonneneinstrahlung oder schwierigen Lichtverhältnissen. Hinzu kommt die widerstandsfähige Beschichtung, die unsere Kunden im Alltag entlastet – weniger Kratzer, einfachere Reinigung und eine deutlich höhere Langlebigkeit. Damit bieten wir nicht nur eine technische Innovation, sondern vor allem einen echten Mehrwert für den täglichen Einsatz.“, so Dipl.-Ing. Steffen Seibert, Geschäftsführer der SAMCON Prozessleittechnik GmbH_

Perfekt für sicherheitskritische Bereiche

Der ExDome® ist in allen Dome-Kameras von SAMCON integriert, darunter Panorama- und PTZ-Modelle. Damit eignet sich die Technologie ideal für die Überwachung großer Flächen in explosionsgefährdeten Zonen – beispielsweise in der Öl-, Gas- oder Chemieindustrie.

Ein anschauliches Tutorial zur ExDome Advanced Dome Technology sowie ein direkter Qualitätsvergleich mit Wettbewerber-Produkten stehen auf der Website zur Verfügung.

Mehr Infos unter https://www.samcon.eu/de/produkte/netzwerk/ptz-dome-kameras/

Made in Germany. Seit 2003 entwickelt und produziert SAMCON explosionsgeschützte Kamera- und Beleuchtungssysteme für höchste Sicherheitsanforderungen. Produkte von SAMCON erfüllen internationale Standards und Zertifizierungen wie ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX, EAC-Ex, PESO und MASC.

Mit Schutzarten und Schutzklassen nach IP66/68, druckfeste Kapselung (Ex d) sowie modernster LED- und Kameratechnik stehen SAMCON-Lösungen weltweit für Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit – von der Arktis bis in die Wüste, auf hoher See oder an Land.

Das Portfolio reicht von explosionsgeschützten Kamerasystemen bis hin zu leistungsstarken Ex-Leuchten. Ob einfache Ex-Kamera-Monitor-Anwendung oder komplexe CCTV-Anlage mit Audiointegration und Anbindung an Prozessleitsysteme: SAMCON bietet stets die passende Lösung. Qualität in der Planung, perfekt durchdachte Gerätetechnik und maximale Kundenzufriedenheit sind dabei die oberste Direktive.

