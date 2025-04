INSTAR Deutschland präsentiert neue Generation der 4K-Überwachung: Intelligent, gestochen scharf, sicher

Entwickelt in Germany: Sicherheitslösung ohne China-Komponenten

Die INSTAR Deutschland GmbH, führender deutscher Hersteller von Überwachungskameras, kündigt die Markteinführung ihrer neuen 4K-Kameraserie an. Die hochmodernen Modelle IN-9820 4K, IN-9808 4K und IN-8815 4K setzen neue Maßstäbe in der Überwachungstechnologie durch die Kombination von Ultra-HD-Auflösung, KI-gestützter Objekterkennung und höchsten Sicherheitsstandards.

Als einer der wenigen europäischen Hersteller bietet INSTAR mit der neuen 4K-Serie Überwachungskameras an, die vollständig NDAA- und TAA-konform sind – ein entscheidendes Kriterium für sicherheitsrelevante Installationen. Die Kameras werden ohne datenverarbeitende chinesische Komponenten hergestellt und unterliegen den strengen deutschen Datenschutzstandards, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und sicherheitsbewusste Privathaushalte macht.

Technologische Überlegenheit durch 4K Ultra-HD-Auflösung

„Mit unserer neuen 4K-Serie revolutionieren wir den Markt für Überwachungstechnologie“, erklärt der Geschäftsführer der INSTAR Deutschland GmbH. „Die vierfache Auflösung im Vergleich zu herkömmlichen Full-HD-Kameras ermöglicht eine präzisere Identifikation von Personen und Objekten auch aus größerer Entfernung. Dies macht unsere 4K-Kameras besonders wertvoll für weitläufige Überwachungsbereiche wie Firmenparkplätze, Lagerhallen oder große Grundstücke.“

Die neuen 4K-Modelle bieten eine beeindruckende Bildqualität mit gestochen scharfen Details sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit dank verbesserter Infrarot-Nachtsichtfunktion.

Künstliche Intelligenz für präzise Alarmauslösung

Herzstück der neuen INSTAR 4K-Serie ist die fortschrittliche KI-basierte Objekterkennung. Dank eines umfangreich trainierten Modells können die Kameras zuverlässig zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen unterscheiden, was Fehlalarme drastisch reduziert. Mit der Integration zusätzlicher KI-Erkennungsfunktionen wie Gesichts- und Kennzeichenerkennung, die bald per Software-Update verfügbar sein werden, bleibt die Kameraserie auch langfristig zukunftssicher.

Smart-Home-Integration mit HomeKit Secure Video

Als einer der wenigen Hersteller bietet INSTAR vollständige Apple HomeKit-Unterstützung inklusive HomeKit Secure Video (HKSV). Dadurch lassen sich die Kameras nahtlos in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren und die Aufnahmen können sicher in der iCloud gespeichert werden. Zusätzlich unterstützen die 4K-Modelle Amazon Alexa, Google Nest und MQTT, was die Kompatibilität mit allen gängigen Smart-Home-Systemen gewährleistet.

Kompromisslose Sicherheit und Datenschutz

Besonderes Augenmerk wurde auf maximale Datensicherheit gelegt: Alle Übertragungen werden per HTTPS verschlüsselt, FTP-Uploads können über FTPS oder SFTP gesichert werden. Mit der integrierten 32GB MicroSD-Karte (erweiterbar bis 1TB) können Nutzer ihre Daten lokal und ohne Cloud-Zwang speichern. Für zusätzliche Flexibilität steht optional die INSTAR Cloud zur Verfügung.

Verfügbarkeit und Preis

Die neuen INSTAR 4K-Überwachungskameras sind ab sofort erhältlich. Die IN-9808 4K (Außenkamera) beginnt bei 289,00 EUR, die steuerbare Außenkamera IN-9820 4K bei 349,00 EUR und die Innenkamera IN-8815 4K mit Pan/Tilt-Funktion bei 179,00 EUR. Alle Modelle werden mit umfangreicher deutscher Dokumentation und Support geliefert.

Weitere Informationen unter: https://www.instar.com/

