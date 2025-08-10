Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

Mit dem neuen liteServer Ex.mini stellt SAMCON die nächste Generation explosionsgeschützter LED-Strahler vor.

Der Ex.mini ist die konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Ex.micro und bietet Anwendern in explosionsgefährdeten Bereichen mehr Leistung, mehr Schaltmöglichkeiten und maximale Sicherheit. Dank seines größeren Gehäuses konnte SAMCON zusätzliche Features integrieren, die den Strahler noch flexibler und leistungsstärker machen.

Von Ex.micro zu Ex.mini – mehr Platz, mehr Power

Der liteServer Ex.mini baut direkt auf der Technologie des Ex.micro auf. Durch die etwas größere, druckfeste Kapselung wurde Raum für weitere Funktionen geschaffen – bei gleichbleibender Robustheit und Servicefreundlichkeit.

Die wichtigsten Vorteile des liteServer Ex.mini:

* Höhere Lichtausbeute: 16 W LED mit deutlich gesteigerter Lichtleistung und höherem Lumenstrom im Vergleich zum Ex.micro

* Flexible Schaltmöglichkeiten: Steuerung über Prozessleitsystem (PLS), AXIS VAPIX Output Modul, externe Trigger (z. B. Kamera mit Bewegungserkennung) oder energiesparende Vor-Ort-Magnetschaltung

* Kombinierte Steuerung: Mischbetrieb aus PLS-Anbindung und Magnetschalter möglich

* Explosionsschutz nach internationalen Standards (ATEX, IECEx)

* Robustes Gehäuse: entwickelt für extreme Einsatzbedingungen in Chemie-, Öl- und Gasindustrie sowie Logistik und Produktion

* Wartungsfreundliches Design: LED-Treiber und Kühlkörper als kompakte, einfach austauschbare Einheit

* Hohe Energieeffizienz & lange Lebensdauer durch intelligente LED-Technologie

„Der liteServer Ex.mini ist der größere Bruder unseres Ex.micro, den wir bereits im letzten Jahr erfolgreich vorgestellt haben. Und wie das bei größeren Brüdern so ist: wir haben mehr Platz – und damit auch mehr Funktionen. Die druckfeste Kapselung ist etwas größer, was uns erlaubt, eine leistungsstärkere 16-Watt-LED mit deutlich höherem Lumenstrom einzusetzen. Das sorgt für eine wesentlich bessere Lichtausbeute im Vergleich zur kleineren Variante. Gleichzeitig haben wir die bewährte Kerntechnologie beibehalten: LED, Kühlkörper und Treiber bilden weiterhin eine kompakte, wartungsfreundliche Einheit, die im Falle eines Defekts einfach getauscht werden kann.

Besonders punkten kann der liteServer Ex.mini in Pumpstationen oder Verdichteraggregaten, wo enge Schallschutzgehäuse nur wenig Raum für Beleuchtung bieten. Auch an Förderanlagen und Übergabestellen sorgt er für sichere Sicht, ohne durch überdimensionierte Gehäuse Platz zu blockieren. Und selbst in Schalträumen oder direkt in Maschinengehäusen lässt sich der kompakte Strahler installieren – ein klarer Vorteil gegenüber größeren Ex-Leuchten, die dort schlicht nicht passen. Das zweite große Upgrade sind die Schaltmöglichkeiten – von der Integration ins Prozessleitsystem über externe Trigger bis hin zur Vor-Ort-Magnetschaltung. Damit bieten wir unseren Kunden maximale Flexibilität bei gleichzeitig höchster Sicherheit,“ erklärt Steffen Seibert, Leiter der Entwicklung bei SAMCON.

Der liteServer Ex.mini ist ab sofort erhältlich. Alle Details und technische Spezifikationen finden Interessierte auf der Produktseite:

Produktseite liteServer Ex.mini

Produktvideo auf YouTube

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Samcon Prozessleittechnik GmbH

Herr Steffen Seibert

Schillerstraße 17

35102 Lohra-Altenvers

Deutschland

fon ..: +49 6426 9231- 0

web ..: https://www.samcon.eu

email : t.lilling@samcon.eu

Made in Germany. Seit 2003 entwickelt und produziert www.SAMCON.eu explosionsgeschützte Kamera- und Beleuchtungssysteme für höchste Sicherheitsanforderungen. Produkte von SAMCON erfüllen internationale Standards und Zertifizierungen wie ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX, EAC-Ex, PESO und MASC.

Mit Schutzarten und Schutzklassen nach IP66/68, druckfeste Kapselung (Ex d) sowie modernster LED- und Kameratechnik stehen SAMCON-Lösungen weltweit für Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit – von der Arktis bis in die Wüste, auf hoher See oder an Land.

Das Portfolio reicht von explosionsgeschützten Kamerasystemen bis hin zu leistungsstarken Ex-Leuchten. Ob einfache Ex-Kamera-Monitor-Anwendung oder komplexe CCTV-Anlage mit Audiointegration und Anbindung an Prozessleitsysteme: SAMCON bietet stets die passende Lösung. Qualität in der Planung, perfekt durchdachte Gerätetechnik und maximale Kundenzufriedenheit sind dabei die oberste Direktive.

Pressekontakt:

Samcon Prozessleittechnik GmbH

Herr Steffen Seibert

Schillerstraße 17

35102 Lohra-Altenvers

fon ..: +49 6426 9231- 0

email : t.lilling@samcon.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“ #HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel, Innovation und gelebte Zukunftsfähigkeit