RocketGolf präsentiert den Birdie Mini: Den vielleicht kleinsten Golf Laser der Welt!

Der Golf-Laser Birdie Mini ist ein sehr kleiner und kompakter Golf-Entfernungsmesser und passt in jede (Hosen-) Tasche. Viele Funktionen machen ihn für Anfänger bis hin zum Profigolfer attraktiv.

RocketGolf, ein führender Anbieter von Golf-Entfernungsmessern, freut sich, die Markteinführung des Golflaser Birdie Mini vorzustellen. Dieser innovative Laser zeichnet sich durch sein kompaktes und leichtes Design sowie durch eine Reihe von Funktionen aus, die ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Golfer aller Spielstärken machen.

Der Birdie Mini im Detail:

– Kompakt und leicht: Mit einem Gewicht von nur 23 Gramm und einer Größe, die mit einem Schlüsselbund vergleichbar ist, ist der Birdie Mini der perfekte Begleiter auf dem Golfplatz. Er passt problemlos in jede Tasche und lässt sich dank des mitgelieferten Clips einfach am Gürtel oder Golfbag befestigen.

– Präzise Entfernungsmessung: Der Birdie Mini nutzt hochmoderne Lasertechnologie, um Entfernungen bis zu 800 Metern präzise zu messen. Ein klares und gut ablesbares Display zeigt die Entfernung zum Ziel sowie die Höhendifferenz an (Slope-Funktion).

– Intuitive Bedienung: Der Birdie Mini lässt sich mit nur einem Knopfdruck einfach bedienen. Ein zusätzlicher Modus ermöglicht die Messung der Entfernung zu Fahnenstangen und anderen Objekten.

– Lange Akkulaufzeit: Der integrierte Akku bietet bis zu 5.000 Messungen pro Ladung und lässt sich bequem über ein USB-C-Kabel aufladen.

– Magnetische Befestigung: Die Laserseite des Birdie Mini ist magnetisch und ermöglicht so die einfache Befestigung an Schlägerköpfen oder anderen metallischen Oberflächen. Dies sorgt für einen bequemen Zugriff während des Spiels.

Der Birdie Mini ist ab sofort unter www.golflaser.de erhältlich.

Zitat von Christoph, Geschäftsführer von RocketGolf:

„Wir sind stolz darauf, den Birdie Mini vorzustellen. Dieser Laser vereint in einem kompakten und leichten Design innovative Funktionen und höchste Präzision. Wir sind überzeugt, dass der Birdie Mini schnell zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Golfer aller Spielstärken werden wird.“

Über RocketGolf:

RocketGolf ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Golf-Entfernungsmesser verschrieben hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, die den Bedürfnissen von Golfern aller Spielstärken gerecht werden. RocketGolf-Produkte sind bekannt für ihre Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

