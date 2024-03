Authentys PRO RT1: Identbase präsentiert zuverlässigsten Kartendrucker der Welt

Meppen. Die Identbase GmbH, Europas größter ID-Distributor, gibt die Markteinführung des Authentys PRO RT1 bekannt.

Der Authentys PRO RT1 gilt als zuverlässigster Kartendrucker der Welt. Der Retransfer-Kartendrucker verwendet die neueste Technologie, um kostengünstige, hochwertige, sichere und äußerst langlebige Karten in Sekundenschnelle zu produzieren.

Marcus Brand, Geschäftsführer der Identbase GmbH: „Bereits seit 2010 stellen wir unter der Marke Authentys hochwertige Kartendrucker bereit und genießen einen ausgezeichneten Ruf in der Branche. Nach einer ausgiebigen Analyse haben wir den PRO RT1 entwickelt, um Unternehmen und Organisationen eine ideale Kartendrucklösung anzubieten. Der Retransfer-Kartendrucker bietet eine große Flexibilität im Design der Karten, eine hochauflösende Druckqualität und hinterlässt dank seiner 300-dpi-Technologie keine sichtbaren weißen Ränder. Änderungen am Kartenlayout, am Branding oder an Sicherheitsmerkmalen können problemlos ohne einen zweiten Drucker durchgeführt werden.“

Aufgrund der Zuverlässigkeit des Authentys PRO RT1 werden Fehldrucke stark reduziert. Unerwartete Kosten für zusätzliches Verbrauchsmaterial sowie zeitlicher Mehraufwand für unnötige Nachdrucke werden deutlich gesenkt. Der Authentys PRO RT1 passt sich allen Kartenmaterialien an, einschließlich PVC, Verbund-PVC, PET, ABS, PC und sogar solchen mit rauen und unebenen Oberflächen wie Zugangskarten. Mit einer beeindruckenden Druckgeschwindigkeit von nur 30 Sekunden pro einseitiger Karte (bei Verwendung eines YMCK-Bandes) können bis zu 120 Karten pro Stunde gedruckt werden.

Authentys ist ein weltweiter Pionier im Bereich der Ausweiskartendrucker und stellt sicher, dass Kunden eine unübertroffene Zuverlässigkeit erleben. Mit über 8.500 verkauften Kartendruckern seit der Gründung zeigt die Marke weiterhin modernste Technologie und eine unerschütterliche Druckqualität.

Über Identbase :

Die Identbase GmbH mit Hauptsitz in der emsländischen Kreisstadt Meppen ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich der Identifikationslösungen auf Plastikkartenebene. Zur Lieferung der Kartendrucker und Plastikkarten mit den unterschiedlichsten Chiptechnologien, betreut Identbase seine Kunden ebenfalls bei der Realisation Ihrer angestrebten RFID-Lösung, mit einer Vielzahl an qualitativ hochwertigen Lesegeräten. Mit insgesamt von aktuell über 30.000 beim Kunden installierten Kartendruckern ist die Identbase GmbH einer der führenden Kartendrucker-Distributoren in Europa und der kompetente Deutsche Partner für alle führenden Hersteller im Bereich der Plastikkarten-Drucksysteme.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Identbase GmbH

Herr Henning Harlacher

Industriestraße 24-26

49716 Meppen

Deutschland

fon ..: 05931/9989130

web ..: https://identbase.de

email : harlacher@identbase.de

