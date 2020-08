HASE BIKES präsentiert das neue PINO: Das wahrscheinlich vielseitigste Fahrrad der Welt

Das Stufentandem PINO von HASE BIKES konnte schon immer einen ganzen Fuhrpark ersetzen.

Als Tandem ist es insbesondere bei Radreisenden und im Handicap-Bereich beliebt, als Elterntaxi lässt es die Kids mittreten, und als Lastenrad transportiert es auch mit nur einem Fahrer fast alles, was diesem lieb und teuer ist. Jetzt hat HASE BIKES das PINO neu erfunden.

„Eigentlich wollten wir nur neue Farben haben und ein paar Details verändern“, sagt Firmengründer und Geschäftsführer Marec Hase. „Aber dann kamen uns immer mehr Ideen.“ Deshalb können auf dem neuen PINO nun bereits Kinder ab 1 m Körpergröße vorne mitfahren, was einem Durchschnittsalter von 3 Jahren entspricht. Bisher waren 1,20 m die Grenze. Möglich macht das der stufenlos verstellbare Rahmen. Der Vorderbau kann jetzt einfach ineinandergeschoben werden, so dass kein extra Kindertretlager mehr benötigt wird. Für den sicheren Halt der kleinen Stoker sorgt das bewährte Gurtsystem aus dem umfangreichen Zubehör-Sortiment.

Teleskopierbarer Rahmen bringt mehr Fahrkomfort

Der neue Rahmen hat noch andere Vorteile: Das PINO kann mit komplett eingeschobenem Vorderbau gefahren werden, was insbesondere Alleinradler freuen wird. Der Radstand entspricht dabei in etwa dem eines Citybikes oder eines 29er Mountainbikes. Schönes Detail für Radreisende: Das Navi kann jetzt gut sichtbar an einer hoch angebrachten Verbindungsstrebe am Rahmen montiert werden.

Mit eingeklapptem Lenker und eingeschobenem Vorderbau passt das neue PINO sogar auf jeden herkömmlichen Heck-Fahrradträger. In dieser Größe ist auch die Unterbringung im Keller oder Fahrradraum kein Problem mehr.

Ergonomisch verstellbarer Lenker

Schon der alte PINO-Lenker konnte in Höhe, Breite und Winkel individuell eingestellt werden. Der neue Lenker bietet den gleichen Komfort, ist darüber hinaus aber stabiler und vor allem klappbar. Das gibt dem neuen PINO nicht nur das tolle Packmaß, es ist auch praktisch für den Fahrer: Die Einstellschrauben „merken“ sich die vorher eingestellten Positionen. Damit ist der Lenker im Nu zusammengeklappt und ebenso schnell wieder in der perfekten Position aufgestellt. Auch die neue Positionierung der beiden Tretlager sorgt für mehr Fahrkomfort. „Beide Tretlager sind nun 30mm tiefer positioniert als bisher“, erklärt Marec Hase. „Dadurch kommt man hinten besser mit den Füßen auf den Boden, und vorne tritt man leicht nach unten.“

Neues Zubehör

Im Rahmen der Neugestaltung des PINO nahm sich das Konstruktionsteam von HASE BIKES auch Teile des Zubehörs vor. Eine Auswahl: Der neue, geschmiedete Zweibeinständer ist nicht nur standfester als das bisherige Modell, er trägt auch satte 20 kg mehr Gewicht. Mit dem „Weberblech“ lassen sich nun auch Anhänger mit Weberkupplungen sicher montieren. Der neue Lowrider schmiegt sich so an den Rahmen an, dass er auch bei komplett eingeschobenem Vorderbau montiert bleiben kann. Die längenverstellbare Kurbel passt sich an die Beinlänge des vorderen Fahrers an. Besonders praktisch: Im Lastenrad-Modus werden die Pedalen einfach unter die Porter Bag, die vordere Transporttasche, geklappt. Diese passt übrigens, ebenso wie das Porter Rack, ebenso gut auf den neuen Rahmen wie auf den alten.

Ebenso wie sein Vorgänger, wird das neue PINO in den beliebten Varianten STEPS, ALLROUND und TOUR erhältlich sein. Und natürlich auch als individuelle Zusammenstellung per Online-Konfigurator.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HASE BIKES

Frau Jean Kittler

Hiberniastr. 2

45731 Waltrop

Deutschland

fon ..: +49 23 09 – 93 77 0

fax ..: +49 23 09 – 93 77 201

web ..: https://www.hasebikes.com

email : info@hasebikes.com

Seit über 25 Jahren entwickelt Dipl. Ing. Marec Hase, Inhaber und Geschäftsführer von HASE BIKES, außergewöhnliche Fahrräder. Seine Delta Trikes und Tandems sind im Freizeitsport gefragt, auf Radreisen, im Familienalltag und im Reha-Bereich. Ihre innovative Konstruktion, die hochwertige Technik und das mehrfach ausgezeichnete Design machen sie für jeden attraktiv, unabhängig von Alter oder körperlichen Einschränkungen. Durch ein großes Spektrum an Zubehör für verschiedene Anwendungen lassen sich HASE BIKES so individuell an die Bedürfnisse von Radfahrern anpassen, dass selbst die Grenzen zwischen „gesund“ und „handicapped“ verschwinden.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die Räder und die Menschen von HASE BIKES so speziell machen, besuchen Sie www.hasebikes.com.

Pressekontakt:

amedes gbr

Frau Gina Wilbertz

Untere Hardt 7

53773 Hennef

fon ..: +49 2242 90166-13

web ..: https://www.amedes.de

email : hasebikes@amedes.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EcoStruxure for Retail von Schneider Electric fördert Geschäftswachstum