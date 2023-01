Die neue Crimpzange TF Plus mini: Volle Leistung in kompakter und leichter Form

So geht cleveres Crimpen: Die Crimpzange TF Plus mini von Toolova überzeugt mit kompakten Ausmaßen, geringem Gewicht und voller Leistungsstärke – inklusive zahlreicher auswechselbarer Crimp-Einsätze.

Das Crimptool TF Plus ist seit vielen Jahren bei unzähligen Nutzern in Industrie, Handwerk und Gewerbe tagtäglich im Einsatz und genießt regelrechten Kultstatus. Mit der TF Plus mini erhält das Profiwerkzeug nun Familienzuwachs. Den Entwicklern ist es gelungen, die Größe um rund ein Drittel zu reduzieren und dabei die volle Leistungsstärke und Vielseitigkeit des Werkzeugs zu erhalten. Damit erfüllt die Neuheit alle Anforderungen von Profianwendern und ist gleichzeitig perfekt geeignet für schmalere Hände oder schwer zugängliche Arbeitsbereiche. „Mit der TF Plus mini entsprechen wir dem Wunsch vieler Kunden, die sich für spezielle Anwendungsbereiche eine kompaktere Crimpzange wünschen“, erklärt Arnd Diedrichs, der als Leiter Produktmanagement & Einkauf bei der E-M-C-direct GmbH & Co. KG (Dorsten) unter anderem für die etablierte Werkzeugmarke Toolova verantwortlich ist.

Die Größen- und Gewichtsunterschiede sind verblüffend: Eine Länge von 248 mm und ein Gewicht von 550 Gramm bei der bekannten TF Plus stehen 190 mm und lediglich 306 Gramm bei der Mini-Zange gegenüber. Die maximale Öffnungsweite beträgt 180 mm gegenüber 145 mm bei der TF Plus mini. Das All-in-One Crimpwerkzeug weist auch in der neuen Kompaktausführung die bekannten Vorteile auf und vereint Vielseitigkeit mit Komfort sowie zuverlässiger Leistung.

Wegweisend ist – bereits seit der ersten Generation des Crimpwerkzeugs TF Plus – das patentierte Schnellwechselsystem, über das auch die TF Plus mini verfügt. Damit erledigt sich das Wechseln der Crimp-Einsätze in wenigen Sekunden – intuitiv, einfach, ohne weitere Werkzeuge. Die Arretierung der Presseinsätze gewährleistet eine sichere und zuverlässige Handhabung bis hin zu fordernden, industriellen Anwendungen. Die Zwangssperre mit vollem Zyklus sorgt dabei jederzeit für ein normgerechtes und zuverlässiges Crimpergebnis.

Beide Crimpzangen sind mit einer breiten Palette von Werkzeugsätzen kompatibel und erfüllen somit die unterschiedlichsten Anforderungen. Die ergonomischen Griffe schaffen einen hohen Komfort und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die eingebaute Sicherheitsentriegelung dient dem manuellen Öffnen im Falle eines Fehlers oder einer möglichen Fehlcrimpung. Arnd Diedrichs: „Viele Profianwender sind schon gespannt auf die TF Plus mini. Daher freut es uns, dass die Innovation ab sofort bei E-M-C-direct bestellbar ist.“

Toolova ist die Werkzeugmarke von E-M-C-direct. Crimpwerkzeuge, Abisolierwerkzeuge, Schneidwerkzeuge sowie Schraubwerkzeuge sind auf den Profibedarf ausgelegt und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Zusätzlich hat sich Toolova mit einem breiten Serviceangebot, maßgeschneiderten Lösungen und individualisierten Werkzeugen einen sehr guten Namen gemacht.

E-M-C-direct liefert elektrotechnische Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge direkt an Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum und im benachbarten europäischen Ausland. Das vor über 20 Jahren gegründete Unternehmen ist als Spezialanbieter in Industrie, Handwerk sowie dem öffentlichen Sektor gleichermaßen etabliert. Ein besonderer Fokus liegt auf dem wachstumsstarken Solarbereich.

www.toolova.de

www.emc-direct.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

E-M-C-direct GmbH & Co. KG

Herr Thaddäus Nagy

Salierweg 14

46286 Dorsten

Deutschland

fon ..: +49 (0)2369 – 98469-0

web ..: https://www.emc-direct.de

email : info@emc-direct.de

E-M-C-direct ist ein führender Großhändler und Hersteller für Kabelschutz, Kabelzubehör und Handwerkzeuge mit Schwerpunkt auf Kabelbindern, Schrumpfschlauch, Wellrohr, Verbindungstechnik und Crimpwerkzeug. Zum Kundenstamm gehören viele zufriedene gewerbliche Endverwender der Produkte im DACH-Raum, vor allem in der Industrie, im verarbeitenden Mittelstand und im Handwerk. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Solarbranche.

Pressekontakt:

Schönfeld PR

Herr Oliver Schönfeld

A-v-Droste-Hülshoff-Str. 11c

48161 Münster

fon ..: 025346458877

email : info@schoenfeld-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



