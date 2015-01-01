EDV und IT Entsorgung in Dortmund: ProCoReX Europe GmbH perfektioniert zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Unternehmen EDV und IT Entsorgung in Dortmund inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und individueller, flexibler Servicepakete.

Die sichere und zertifizierte EDV und IT Entsorgung in Dortmund ist längst kein Thema mehr nur für große Unternehmen. Die ProCoReX Europe GmbH hat Serviceprozesse entwickelt, die auch für Mittelstand, Startups und Behörden maßgeschneidert funktionieren. Im Fokus: die zertifizierte Datenträgervernichtung in Dortmund, stets nach DIN 66399 und voll auditierbar.

Der Ablauf wird individuell geplant – vom Einzelgerät bis zur kompletten Serverlandschaft. Alle Datenträger werden erfasst, vor Ort abgeholt oder sogar direkt beim Kunden vernichtet. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Dortmund wird in der Dokumentation für jedes einzelne Medium belegt und per rechtsgültigem Protokoll bestätigt. ProCoReX Europe GmbH liefert diese Dokumente prozessbegleitend und digital aus, sodass für Audits, Revisionen oder externe Datenschutzprüfungen jederzeit alles abrufbar ist.

Wertstoffe werden bei der EDV und IT Entsorgung in Dortmund recycelt, schadstoffhaltige Inhaltsstoffe konsequent entfernt und gesetzlich geregelt entsorgt. So erhalten Unternehmen maximale Sicherheit – für Daten, Compliance und Umwelt.

Kundenorientierung, moderne Kommunikationswege und eine verständliche Prozessführung machen ProCoReX Europe GmbH zur ersten Adresse für die sichere EDV und IT Entsorgung in Dortmund mit zertifizierter Datenträgervernichtung – individuell, nachvollziehbar und flexibel für jede Unternehmensgröße.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

