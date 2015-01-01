EDV und IT Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH erfolgt die EDV und IT Entsorgung in Düsseldorf nicht nur sicher, sondern auch umweltbewusst – inklusive vollständiger zertifizierter Datenträgervernichtung nach DIN 66399.

Die Anforderungen an eine sichere EDV und IT Entsorgung in Düsseldorf steigen stetig, besonders im Hinblick auf Datenschutz, Umweltschutz und gesetzliche Nachweise. Die ProCoReX Europe GmbH hat sich deshalb auf einen Rundum-Service spezialisiert, der zertifizierte Datenträgervernichtung in Düsseldorf mit ressourcenschonendem IT-Recycling verbindet.

Der Ablauf beginnt mit einer persönlichen und fachkundigen Beratung für Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen. Alle Altgeräte und Speicher werden direkt vor Ort abgeholt und über sichere Wege zur Verwertungsanlage gebracht. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Düsseldorf erfolgt nach den Anforderungen der DIN 66399 – so ist garantiert, dass vertrauliche Daten restlos und irreversibel gelöscht werden.

Nach Abschluss der EDV und IT Entsorgung in Düsseldorf erhalten Kundinnen und Kunden einen offiziellen Nachweis der Datenträgervernichtung in Düsseldorf. Dieses Zertifikat ist nicht nur für Audits und Datenschutzprüfungen relevant, sondern schafft auch Vertrauen bei Geschäftspartnern und Kundinnen. Zusätzlich sorgt ProCoReX Europe GmbH dafür, dass Wertstoffe recycelt und Schadstoffe rechtskonform entsorgt werden – und dokumentiert jeden Schritt transparent.

Die mehrfach ausgezeichnete Servicequalität, persönliche Betreuung und der ökologische Mehrwert machen ProCoReX Europe GmbH zum bevorzugten Partner für EDV und IT Entsorgung in Düsseldorf – immer mit zertifizierter Datenträgervernichtung und einem besonderen Fokus auf nachhaltige IT-Prozesse.

