Wendeburg, 13. Februar 2026 – Wer Blumen verschickt, versendet Emotionen. Dass dabei nicht nur die Optik, sondern vor allem die Qualität und der Service stimmen müssen, stellt FloraPrima erneut eindrucksvoll unter Beweis. In aktuellen Untersuchungen führender Testinstitute und Medienportale konnte sich der etablierte Blumenversender gegen die Konkurrenz durchsetzen und gleich mehrere prestigeträchtige Titel sichern.

Branchensieger „Höchste Qualität 2025“ durch das F.A.Z.-Institut

Ein besonderes Highlight der jüngsten Auszeichnungen ist das Prädikat des renommierten F.A.Z.-Instituts. In der umfassenden Studie zur „Höchsten Qualität 2025“ wurde FloraPrima als Branchensieger ausgezeichnet. Diese Anerkennung basiert auf einer detaillierten Analyse von Kundenurteilen und Qualitätsmerkmalen, bei der FloraPrima in allen relevanten Kategorien Bestnoten erzielte. Für Kunden bedeutet dieses Siegel die Sicherheit, dass bei jeder Bestellung – vom klassischen Rosenstrauß bis hin zu saisonalen Arrangements – höchste Standards eingehalten werden.

Testsieg beim Fachmagazin CHIP 2026

Auch im technologischen und serviceorientierten Umfeld überzeugt FloraPrima. Das Fachmagazin CHIP hat in einem ausführlichen Vergleich der besten Blumen-Lieferdienste FloraPrima zum Testsieger gekürt. Besonders hervorgehoben wurden hierbei die Zuverlässigkeit der Lieferung, die Frische der Ware sowie das nutzerfreundliche Online-Erlebnis. Der Test bestätigt: Wer Wert auf eine reibungslose Abwicklung und erstklassige Floristik legt, kommt an FloraPrima nicht vorbei.

Spitzenwert bei den BILD Kundenempfehlungen 2026 (ServiceValue)

Die ehrlichste Form der Bestätigung kommt jedoch von den Kunden selbst. In dem aktuellen Ranking der Analysegesellschaft ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung BILD erreichte FloraPrima den besten Wert in der Rubrik Blumenversender. In der Kategorie „Kundenempfehlungen“ steht FloraPrima ganz oben auf dem Siegertreppchen. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Loyalität der Kunden und das Vertrauen, das sie der Marke entgegenbringen.

„Diese Auszeichnungen sind für uns kein Grund, uns auszuruhen, sondern ein Ansporn, unseren Service und die Qualität unserer Produkte täglich weiter zu verbessern“, so die Unternehmensführung.

FloraPrima ist einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, hochwertige Blumensträuße und Geschenkideen mit exzellentem Service anzubieten. Kunden profitieren von einer 7-Tage-Frische-Garantie, einer kostenlosen Grußkarte und einer kostenlosen Glasvase zu jeder Bestellung.

Das breite Sortiment umfasst Blumen für jeden Anlass – von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Traueranlässen. Neben Deutschland liefert FloraPrima auch weltweit und bietet sogar eine taggleiche Zustellung an.

Ein besonderer Beweis für die herausragende Qualität und den exzellenten Kundenservice ist die Auszeichnung als Testsieger bei CHIP. In einem umfassenden Vergleich von Online-Blumenversendern überzeugte FloraPrima durch Frische, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FloraPrima steht für hochwertige Blumen, schnelle Lieferung und zufriedene Kunden – egal, wo auf der Welt die Blumenfreude bereitet werden soll.

