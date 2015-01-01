KNOBOX PRO – die Lösung, wenn eine Zustellung am Tag einfach nicht reicht | KNOBLOCH

Mehrfacher Paketeinwurf ohne Zwischenleerung auch in Abwesenheit für den zuverlässigen Paketempfang zuhause

Der Onlinehandel wächst, die Zahl der Sendungen pro Haushalt steigt kontinuierlich. In vielen Einfamilienhäusern und kleineren Gewerbebetrieben treffen inzwischen mehrere Pakete täglich ein. Eine herkömmliche Paketbox ist häufig nur für eine einzelne Zustellung ausgelegt. Wird sie nach der ersten Lieferung vom Zustelldienst verschlossen (und so gegen unbefugten Zugriff gesichert), können weitere Sendungen erst nach einer Leerung angenommen werden. Die Folge sind Benachrichtigungskarten und – nur im Idealfall – erneute Zustellversuche.

Mit der KNOBOX PRO stellt KNOBLOCH eine große Paketbox mit erweitertem Funktionsprinzip vor. Das System basiert auf einer Paketeinwurfklappe mit Falltürmechanismus. Zusteller können mehrere Pakete nacheinander einwerfen, ohne dass der Empfänger zwischendurch eingreifen müsste. Das geht, bis der Paketkasten randvoll ist – und das wiederum kann vor allem in den XL-Modellen schon mal einen Moment dauern.

Mit einem Stauraum von bis zu 116 Litern bietet die KNOBOX PRO ausreichend Platz auch für größere Sendungen. Pakete der DHL-Standardgröße L sind für sie überhaupt kein Problem, auch wenn es mehr als eines ist. Der Zusteller muss nichts aufschließen oder entriegeln, er wirft die Pakete einfach ein. Zustellverträge und Zugangscodes sind ebenfalls überflüssig. Paketempfang zuhause bleibt flexibel und dienstleisterunabhängig.

Modulares System für unterschiedliche Gebäudetypen

Die KNOBOX PRO ist als Serie konzipiert, deren Modellvarianten unterschiedliche Anforderungen abdecken. Neben der reinen Paketbox, etwa als Modell KNOBOX PRO 10, stehen Varianten mit integriertem Briefkasten zur Verfügung. Modelle wie PRO 11 oder PRO 12 kombinieren Paketbox und Briefkasten. Für Zweifamilienhäuser sind Ausführungen mit zwei Briefkästen erhältlich, beispielsweise PRO 13 oder PRO 14. Kombinationen mit Klingeltastern und Sprechsieb sind ebenfalls möglich.

Darüber hinaus umfasst die Serie spezielle Varianten für die Zaunmontage. Hier erfolgt der Einwurf von der Straßenseite, während die Entnahme auf der Grundstücksseite stattfindet. Diese Bauform eignet sich insbesondere für eingefriedete Grundstücke mit klar definierten Zugangsbereichen.

Alle Modelle sind selbstverständlich witterungsbeständig und für den dauerhaften Außeneinsatz ausgelegt. Als Material kommt wahlweise Edelstahl oder pulverlackiertes Stahlblech zum Einsatz.

Optional lässt sich eine Beschriftungsblende mit Namen und Hausnummer integrieren. So wird der Paketkasten funktional in den Eingangsbereich eingebunden und zugleich individuell gestaltet.

Das neue Flaggschiff von KNOBLOCH bei Paketboxen bietet eine strukturierte Lösung für steigende Paketmengen, wobei es praktisch keine Rolle spielt, ob sie in einem Einfamilienhaus, einem Mehrfamilienhaus oder einem kleinen Bürobetrieb eingesetzt wird.

Warum die KNOBOX PRO kaufen?

Die Entscheidung ist dem Hersteller zufolge recht einfach, weil diese Produktreihe mehrere wichtige Alleinstellungsmerkmale bietet:

* Das XL-Fach. 116 Liter Fassungsvermögen – da können sich auch die großen DHL-Paketanlagen eine Scheibe von abschneiden

* Die Montage. Die KNOBOX PRO ist kein Bausatz, sondern wird schlüsselfertig geliefert. Sie müssen sich nur noch um den Aufstellort kümmern.

* Made in Germany. China-Ware hat in den vergangenen Jahren qualitativ aufgeholt, gar keine Frage. Aber wenn Sie mal ein Ersatzteil brauchen, haben Sie bei KNOBLOCH einen Fachmann am Telefon, der seinen Schreibtisch in der Nähe von Dresden hat. Das ist definitiv näher als Shenzen.

Über KNOBLOCH

KNOBLOCH entwickelt und fertigt seit über 150 Jahren Briefkästen, Briefkastenanlagen und Paketboxen aus Stahlblech. Die Produktion erfolgt am Standort in Deutschland. Das Unternehmen steht für langlebige Qualität, funktionale Konstruktionen und klare Gestaltung.

