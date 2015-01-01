  • Kauf auf Rechnung im KNOBLOCH Shop – jetzt noch flexibler bezahlen | KNOBLOCH

    Die älteste Briefkastenfirma Deutschlands geht für Sie in Vorleistung und erspart Liquiditäts-Engpässe, nicht nur bei größeren Projekten, sondern auch für private Verbraucher.

    BildHöherwertige Produkte und größere Bestellvolumen gehören im KNOBLOCH Shop zum Alltag. Bei kompletten Briefkasten- und Paketanlagen, Paketboxen und Abholstationen entstehen schnell Warenwerte, bei denen die klassische Vorkasse zur Hürde werden kann. Mit dem Kauf auf Rechnung bietet der KNOBLOCH Shop nun eine zusätzliche Zahlungsoption, die mehr Flexibilität im Bestellprozess schafft, vor hinsichtlich der Planbarkeit (Stichwort: Kapitalbindung).

    Die Zahlungsarten im Überblick

    Der KNOBLOCH Shop bietet eine ganze Reihe von Zahlungsarten und wird so den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht:

    * Vorkasse
    * SEPA Lastschrift
    * Kreditkarte
    * PayPal
    * Kauf auf Rechnung (neu)

    Eine vollständige Übersicht aller Zahlungsarten ist zusammen mit den jeweiligen Bedingungen auf der Informationsseite im Shop zu finden.

    Kauf auf Rechnung – so funktioniert es

    Der Ablauf ist ausgesprochen einfach: Nach Abschluss der Bestellung wird die Ware wie gewohnt geliefert. Die Rechnung müssen Sie erst nach Erhalt der Lieferung begleichen. KNOBLOCH geht für Sie in Vorleistung, und Sie behalten volle Transparenz über ihre Bestellung. Gerade bei höheren Warenwerten reduziert dies das wahrgenommene Risiko deutlich.

    Kauf auf Rechnung für Geschäftskunden B2B

    Für Geschäftskunden bietet der Kauf auf Rechnung besondere Vorteile. Kommunen, Wohnungsverwaltungen und andere gewerbliche Auftraggeber profitieren von vereinfachten internen Freigabeprozessen und einer besseren Liquiditätsplanung. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über Billie, einen etablierten und spezialisierten Rechnungsdienstleister im B2B Bereich. Besonders bei wiederkehrenden Beschaffungen hat sich dieses Modell als zuverlässig und effizient bewährt.

    Kauf auf Rechnung für Verbraucher B2C

    Privatkunden können den Kauf auf Rechnung ebenfalls nutzen. Die Abwicklung erfolgt hier über den Zahlungsdienstleister Klarna. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Die Ware kann in Ruhe geprüft werden, bevor die Zahlung erfolgt. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Onlinekauf.

    Warum Kauf auf Rechnung besonders bei größeren Projekten überzeugt

    Briefkasten- und Paketanlagen, Paketboxen und Abholstationen sind häufig Teil von Bau- und Sanierungsprojekten. In einem solchen Kontext ist der Kauf auf Rechnung besonders sinnvoll, weil sich der Zahlungsprozess an den Ablauf des Projekts koppeln lässt.

    Für wen eignet sich welche Zahlungsart?

    * B2B und Projektgeschäft: Kauf auf Rechnung
    * Privatkauf: Kauf auf Rechnung oder PayPal
    * Preisbewusste Käufer: Vorkasse

    Über KNOBLOCH

    KNOBLOCH fertigt seit über 150 Jahren langlebige Produkte in deutscher Produktion, umweltbewusst, mit lokalen Ressourcen und kurzen Transportwegen. Einer der Schwerpunkte liegt in der persönlichen Kundenbetreuung – auch nach dem Kauf.

