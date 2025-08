KNOBLOCH stellt neuen Konfigurator für Briefkastenanlagen vor

Mit dem Online-Konfigurator für Briefkastenanlagen wird die Planung komplexer Anlagen zum Wunschkonzert. Das digitale Tool ist für Einzelanwender und hauptberufliche Planer gleichermaßen verwendbar.

Bei der Planung einer Briefkastenanlage sind viele Optionen zu bedenken: Montageart, Format, Material, Farbe, Anordnung – und nicht zuletzt die Abstimmung auf die Architektur und Funktion. KNOBLOCH, Deutschlands ältester Briefkastenhersteller, stellt nun ein neues Online-Tool bereit, das die Anlagenplanung radikal vereinfacht: den Konfigurator für Briefkastenanlagen, der Preis und Lieferzeit für Konfigurationen in Echtzeit liefert. Mit ihm werden Planspiele in Echtzeit möglich.

Intuitive Planung für alle Zielgruppen

Der Konfigurator richtet sich sowohl an Architekturbüros und Elektroinstallateure als auch an private Hauseigentümer, Vermieter und Wohnungsbaugesellschaften. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, mobilfähig und logisch strukturiert, Einsteiger sollten sich darin genauso schnell zurechtfinden wie Profis.

Das Herzstück: eine geführte Konfiguration mit Plausibilitätsprüfung, die sicherstellt, dass alle gewählten Komponenten technisch zueinander passen. Mit wenigen Klicks entsteht so eine individuelle, realisierbare Briefkastenanlage. Wie einfach das in der Praxis funktioniert, demonstriert der Hersteller in einem Video mit einer Laufzeit von weniger als einer Minute.

Ebenfalls neu: vorkonfigurierte Anlagen und Schnelllieferung

Erstmals bietet KNOBLOCH auch vorkonfigurierte Briefkastenanlagen an, zunächst die drei gängigsten Montagearten Aufputz, Freistehend und Unterputz. Die entsprechenden Modelle lassen sich direkt im Konfigurator auswählen, inklusive Produktbild, Preis und Lieferzeit. Bei Auswahl ausschließlich sogenannter Schnellliefer-Komponenten erfolgt die Lieferung innerhalb von nur fünf Arbeitstagen. Das Schnellliefer-Sortiment ist außerdem preislich besonders attraktiv.

Sechs Montagearten, maximale Flexibilität

Der Konfigurator bildet alle gängigen Montagetypen ab: Aufputz, Freistehend, Unterputz, Mauerdurchwurf, Zaunmontage und Türseitenteil. Jede Variante lässt sich einfach durchspielen, mit frei kombinierbaren Elementen wie Klingeltaster, Sprechsieb, Lichttaster sowie Funktionskästen für kundenspezifische Sonderfunktionen jeder Art, beispielsweise Türöffner in rollstuhlgerechter Höhe oder Zugangskontrollen.

Sofortkauf oder Angebotsanfrage

Die Konfiguration dient entweder als Angebotsanfrage oder als Basis für den Sofortkauf. Vor allem für Standardanlagen mit Schnellliefer-Komponenten ist der direkte Kauf mit Preisangabe und Bild bereits im Konfigurator möglich. Für individuelle Projekte und/oder kundenspezifische Sonderfunktionen übernimmt im nächsten Schritt das Vertriebsteam von KNOBLOCH die persönliche Betreuung.

Innovation Made in Germany

Der neue Konfigurator ist nicht nur funktional, sondern auch Ausdruck der digitalen Weiterentwicklung bei KNOBLOCH. Als Hersteller mit mehr als 150 Jahren Erfahrung steht KNOBLOCH für Qualität, Vielfalt und verlässlichen Kundenservice.

„Wir wollten ein Tool schaffen, das Profis wie Privatpersonen gleichermaßen abholt – und die Planung von Briefkastenanlagen so einfach macht wie nie zuvor“, erklärt Thomas Kolbe, Geschäftsführer von KNOBLOCH.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Knobloch Nachf. GmbH

Frau Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

Deutschland

fon ..: +49 3431 6064-200

web ..: https://max-knobloch.com

email : esther.stemke@max-knobloch.com

Das ist KNOBLOCH:

1. Älteste Briefkastenfirma Deutschlands! (ältester noch produzierender Briefkastenhersteller in Deutschland)

2. Herstellung der ersten Hausbriefkästen schon 1869

3. Einziger Vollsortimenter für die beiden Sortimente Briefkastenanlagen und Einzelbriefkästen

4. Echtes deutsches Familienunternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern

5. Traditionell und umweltbewusst: lokale Ressourcen, kurze Wege.

Pressekontakt:

Max Knobloch Nachf. GmbH

Frau Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

fon ..: +49 3431 6064-200

email : esther.stemke@max-knobloch.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

AMSEL-Skulptur für Dietmar Lieb aus Kernen Malkastanien statt Münzgeld – malvorlagen24.de bietet kreative Ausmalfreude