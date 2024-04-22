-
Autarkes Platinen-Testsystem für die Elektronikfertigung
Die querdenker engineering GmbH, Systemanbieter für die Elektronikentwicklung, hat ein neues Prüf- und Programmiersystem als Serienprodukt entwickelt.
Mit dem neuen System qdTest bringt die querdenker engineering GmbH eine praxisgerechte Lösung für das automatisierte Prüfen und Programmieren von Leiterplatten auf den Markt. Die modulare Prüf- und Programmieradapterfamilie wurde speziell für variantenreiche Klein- und Mittelserien entwickelt und zeichnet sich durch einfache Integration, hohe Flexibilität und größtmögliche Datensouveränität aus.
Im Gegensatz zu konventionellen Prüfständen benötigt qdTest keine externe Infrastruktur. Das System arbeitet vollständig autark, ist kompakt aufgebaut und lässt sich direkt in bestehende Fertigungsprozesse integrieren. Der Prüfstart erfolgt automatisiert über eine Schließerkennung. Die Prüf- und Messmodule (u. a. Spannungs- und Strommessung, Flash, Funktionstest, Relaisprüfung) werden je nach Anwendungsfall individuell zusammengestellt. Konfiguration und Parametrierung erfolgen über eine browserbasierte Oberfläche.
Ein besonderer Vorteil liegt in der Möglichkeit, Prüfdaten direkt zu erfassen und wahlweise per USB oder REST-API in das betriebliche ERP- oder QS-Systeme zu übertragen. So können Prüfprozesse nicht nur softwaregestützt dokumentiert, sondern auch revisionssicher archiviert werden.
Mit dem qdTest-Online-Konfigurator kann der Entwickler das System eigenständig zusammenstellen und dabei sowohl die mechanischen Spezifikationen als auch sämtliche Elektronikkomponenten auswählen.
qdTest wird bereits erfolgreich bei Kunden aus den Bereichen Medizintechnik sowie Mess-, Steuer- und Regeltechnik eingesetzt. Das System kann ab einer Stückzahl von 1 individuell konfiguriert und bestellt werden.
>>> Weitere Informationen sowie einen Online-Konfigurator finden Sie unter: www.querdenkerengineering.de/qdtest-testsystem/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
querdenker engineering GmbH
Herr Florian Seibold
Am alten Schlachthof 14
77652 Offenburg
Deutschland
fon ..: +49 7807 890 80 10
web ..: https://www.querdenkerengineering.de/
email : info@querdenkerengineering.de
querdenker engineering ist ein Spezialist für Embedded Hard- und Software-Systeme und Embedded-Produkte. Wir verstehen uns als Technologen, die konsequent auf innovative Verfahren und moderne Technologien setzen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer der Nutzer und eine intuitive Bedienbarkeit. Wir analysieren die Produktidee aus verschiedenen Perspektiven, um eine bestmögliche Usability, ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und eine langfristige Verfügbarkeit zu gewährleisten. Unser Ziel dabei: Technologien und Produkte zu schaffen, die begeistern. Unsere Branchenschwerpunkte liegen in der Medizintechnik, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektromobilität, der Industrieelektronik sowie der Mess-, Steuer-, Regel- und Energietechnik. Aktuell sind bei querdenker engineering rund 20 Mitarbeiter:innen tätig.
https://www.querdenkerengineering.de/
Pressekontakt:
Das Marketing Büro
Herr Markus Gschwind
Im Liebgraben 3
77749 Hohberg
fon ..: +49 7808 9438200
email : mg@dasmarketingbuero.de
