  • Autarkes Platinen-Testsystem für die Elektronikfertigung

    Die querdenker engineering GmbH, Systemanbieter für die Elektronikentwicklung, hat ein neues Prüf- und Programmiersystem als Serienprodukt entwickelt.

    BildMit dem neuen System qdTest bringt die querdenker engineering GmbH eine praxisgerechte Lösung für das automatisierte Prüfen und Programmieren von Leiterplatten auf den Markt. Die modulare Prüf- und Programmieradapterfamilie wurde speziell für variantenreiche Klein- und Mittelserien entwickelt und zeichnet sich durch einfache Integration, hohe Flexibilität und größtmögliche Datensouveränität aus.

    Im Gegensatz zu konventionellen Prüfständen benötigt qdTest keine externe Infrastruktur. Das System arbeitet vollständig autark, ist kompakt aufgebaut und lässt sich direkt in bestehende Fertigungsprozesse integrieren. Der Prüfstart erfolgt automatisiert über eine Schließerkennung. Die Prüf- und Messmodule (u. a. Spannungs- und Strommessung, Flash, Funktionstest, Relaisprüfung) werden je nach Anwendungsfall individuell zusammengestellt. Konfiguration und Parametrierung erfolgen über eine browserbasierte Oberfläche.

    Ein besonderer Vorteil liegt in der Möglichkeit, Prüfdaten direkt zu erfassen und wahlweise per USB oder REST-API in das betriebliche ERP- oder QS-Systeme zu übertragen. So können Prüfprozesse nicht nur softwaregestützt dokumentiert, sondern auch revisionssicher archiviert werden.

    Mit dem qdTest-Online-Konfigurator kann der Entwickler das System eigenständig zusammenstellen und dabei sowohl die mechanischen Spezifikationen als auch sämtliche Elektronikkomponenten auswählen.

    qdTest wird bereits erfolgreich bei Kunden aus den Bereichen Medizintechnik sowie Mess-, Steuer- und Regeltechnik eingesetzt. Das System kann ab einer Stückzahl von 1 individuell konfiguriert und bestellt werden.

    >>> Weitere Informationen sowie einen Online-Konfigurator finden Sie unter: www.querdenkerengineering.de/qdtest-testsystem/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    querdenker engineering GmbH
    Herr Florian Seibold
    Am alten Schlachthof 14
    77652 Offenburg
    Deutschland

    fon ..: +49 7807 890 80 10
    web ..: https://www.querdenkerengineering.de/
    email : info@querdenkerengineering.de

    querdenker engineering ist ein Spezialist für Embedded Hard- und Software-Systeme und Embedded-Produkte. Wir verstehen uns als Technologen, die konsequent auf innovative Verfahren und moderne Technologien setzen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer der Nutzer und eine intuitive Bedienbarkeit. Wir analysieren die Produktidee aus verschiedenen Perspektiven, um eine bestmögliche Usability, ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und eine langfristige Verfügbarkeit zu gewährleisten. Unser Ziel dabei: Technologien und Produkte zu schaffen, die begeistern. Unsere Branchenschwerpunkte liegen in der Medizintechnik, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektromobilität, der Industrieelektronik sowie der Mess-, Steuer-, Regel- und Energietechnik. Aktuell sind bei querdenker engineering rund 20 Mitarbeiter:innen tätig.
    https://www.querdenkerengineering.de/

    Pressekontakt:

    Das Marketing Büro
    Herr Markus Gschwind
    Im Liebgraben 3
    77749 Hohberg

    fon ..: +49 7808 9438200
    email : mg@dasmarketingbuero.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Wie bedeutend ist ein von fossilen Brennstoffen autarkes Energiesystem zur Erreichung der Klimaziele?
      Man muss jetzt reagieren und die richtigen Systeme verwenden, um die ultimative Klimakrise noch abwenden zu können....

    2. ANS feiert 30 Jahre Innovation und Partnerschaft in der Elektronikfertigung
      Limeshain, August 2024 - Die ANS answer elektronik GmbH, ein führender Anbieter für Lösungen in der Elektronikfertigung, feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum....

    3. Brandneu beim bbw: Fachkraft Elektronikfertigung
      Zukunftsweisende Weiterbildung mit besten Jobaussichten...

    4. Brennstoffzellen-Technik: Hasenkamp aus Bochum präsentiert CO2-freies, autarkes Heimspeichersystem
      Neue Brennstoffzellen-Technologie für Häuser - 100% emissionsfreie Heimspeichersysteme. Beratung, Planung und Montage in Bochum, Dortmund, Essen und in umliegenden Städten....

    5. bbw Premiere: Die ersten 18 Fachkräfte Elektronikfertigung haben ihre Qualifizierung abgeschlossen
      Mit Zertifikat und Arbeitsvertrag ins neue Berufsleben...

    6. Cannabis Hot Stock entwickelt Testsystem für Autofahrer. Neuer 357% Cannabis Aktientip nach 50.133% mit Aurora Cannabis ($ACB), 91.220% mit Curaleaf Holdings ($CURA) und 294.900% mit Canopy Growth ($CGC)
      Cannabis Hot Stock entwickelt Testsystem für Autofahrer. Neuer 357% Cannabis Aktientip nach 294.900% mit Canopy Growth 22.04.24 10:34 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de , Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74312/AC-220424-3.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Cannabis_Hot_Stock_entwickelt_Testsystem_fuer_Autofahrer_Neuer_357_Cannabis_Aktientip_294_900_Canopy_Growth-16794670 Executive...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.