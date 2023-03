Elektronik Hardware Entwicklung – Partner für erfolgreiche und langlebige Produkte

querdenker engineering ist Systemanbieter in der Elektronikentwicklung – das Hardware-Engineering ist eine unserer Kernkompetenzen.

Denn mit umfassendem Know-how und unseren langjährigen Erfahrungen sind wir in der Lage, auch komplexe Anforderungen an Funktionalität, Zeit- und Kostenrestriktionen sowie speziellen zulassungstechnische Regulatorien in stabile Serienprodukte umzusetzen.

Als Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister unterstützt Sie querdenker engineering in jeder Phase des Produktentstehungsprozesses. Mit Ihrer Produktidee und unseren bewährten und quergedachten Lösungen entstehen so erfolgreiche und langlebige Produkte.

Unsere Angebote in der Elektronik Hardware Entwicklung:

Beratung & Konzeption

* Ideenfindung und -bewertung für die Produktentwicklung und den Geräterelaunch

* Beratung und Unterstützung bei der Projektkonzeption

Entwicklung & Design

* Schaltungsentwicklung (High-Speed-Design, Drahtlose Kommunikation, Schaltregler-Design…)

* PCB-Design & Layout (Multilayer-Design, FDM – Design für die Fertigung, Integratives 3D-Design…)

* Gehäusedesign & Mechanik (Design-Skizzen, CAD-Design, Technische Struktur…)

Prüfungen & Zertifizierungen

* Inhouse-Prüfungen (z.B. EMV…)

* Vorbereitung und Abwicklung von Zulassungen bei zertifizierten Prüflaboren

Produktion & Testing

* Fertigung von Prototypen und Kleinserien (ggf. in Zusammenarbeit mit Partnern)

* Serienproduktion (ggf. in Zusammenarbeit mit Partnern)

* Funktions- und Qualitätsprüfungen ggf. mit Prüfprotokoll

Beispiele unserer erfolgreichen Elektronik Hardware Entwicklungen

* Batterie Management Systems für ein E-Bike

* Automatisiertes Hydroponik-System für zu Hause

* Kabelloses Lupenbrillen Licht für Dentalchirurgie

* Einheit zur Messung von hochfrequenten Magnetfeldern

* Front- und Arbeitsscheinwerfer mit Signalleuchten

* … und viele andere mehr

Detail und weitere Informationen gibt es auf unserer Website: https://www.querdenkerengineering.de/leistungen/hardwareentwicklung/

Für individuelle Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Kurze Nachricht an info@querdenkerengineering.de oder ein Anruf unter +49 (0) 7807 / 890 80 10 genügt.

Über querdenker engineering

Die querdenker engineering GmbH ist ein junges Ingenieurbüro, das sich innovativen High-Tech Produkten und der Digitalisierung der Embedded Entwicklung verschrieben hat. Messtechnik, Steuersysteme, Leiterplattenentwicklung, Signalverarbeitung, Embedded Systems, High Speed Systeme, IoT und anderes mehr, sind die Bausteine unseres Leistungsangebots. Unsere Branchenschwerpunkte liegen in der Medizintechnik, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektromobilität, der Industrieelektronik sowie der Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

