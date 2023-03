Erfolgreiche Partnervermittlung: Den Sommer gemeinsam mit einem neuen Partner verbringen

Die bekannte Partnervermittlung PV-Exklusiv hilft Menschen dabei, vor dem Beginn des Sommers noch einen Partner zu finden. Eine professionelle Dienstleistung bringt einen schnellen Vermittlungserfolg.

Der Frühling steht vor der Tür, und damit lässt auch der Sommer nicht mehr allzu lange auf sich warten. Kurzum: Die sonnigen Monate kommen. Und das treibt die Menschen in die Natur – doch wer möchte da schon allein sein? „Der Mensch ist einfach nicht dafür geschaffen, lange alleine zu sein. Viel schöner ist es doch, den Sommer gemeinsam mit einem lieben Partner zu verbringen. Das ist echte Lebensqualität“, sagt Markus Poniewas, bekannter Berater und Geschäftsführer von PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Mönchengladbach ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft. PV-Exklusiv hat sich konsequent auf gehobene Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung.

Es falle aber vielen Menschen nicht leicht, jemanden kennenzulernen. Im Beruf ist eine Person vielleicht gehemmt, das Ausgehen beschränkt sich auf den engen Freundes- und Familienkreis, und auch zum Sport geht man nicht, um einen Partner zu finden. Aber auf diese Weise läuft auch die Zeit weg – und es droht wieder ein einsamer Sommer. Der Vorteil: PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung! „Wer jetzt einen Partner fürs Leben finden möchte, kann auf die Dienstleistungen einer diskret arbeitenden Partnervermittlung wie PV-Exklusiv zurückgreifen. Wir stehen dafür, Kunden eng bis zur erfolgreichen Vermittlung zu begleiten. Und das in kurzer Zeit. Denn unsere Vermittlung dauert im Schnitt etwa drei Monate. Somit steht einem Sommer mit neuem Partner kaum etwas im Weg“, sagt Markus Poniewas, seit langem erfolgreicher Berater in der Partnervermittlung. „Wir arbeiten so lange für den Kunden, bis er den richtigen Partner durch uns gefunden hat. Wir begrenzen die Suche nicht zeitlich, unser Anspruch ist die Qualität. Der Auftrag ist für uns erst beendet, wenn zwei Menschen zusammengefunden haben.“

Diese hohe Geschwindigkeit könne PV-Exklusiv durch den besonderen Arbeitsansatz gewährleisten. „Wir besuchen jeden unserer Kunden und lernen ihn persönlich kennen. So erfahren wir seine Ansprüche und Wünschen und können zielgerichtet unter unseren Klienten den richtigen Partner für ihn finden. Das unterscheidet uns vom Wettbewerb, ob Hamburg oder München, ob Köln oder Berlin: Wir sind da, wo unsere Kunden sind und besuchen jeden persönlich. Im Gespräch ergeben sich viel mehr Details als bei einem digitalen Fragebogen. Das alles führt zu unseren zügigen Vermittlungserfolgen, da wir schnell feststellen, was ein Mensch wirklich sucht und von seinem Lebenspartner erwartet. Mit diesen Informationen gehen wir dann auf die Suche unter unseren Klienten.“

Dass PV-Exklusiv diese hohe Geschwindigkeit gewährleisten kann, hängt mit dem spezifischen Beratungskonzept der arrivierten Partnervermittlung zusammen. „Wir besuchen jeden unserer Kunden und lernen ihn persönlich kennen. So erfahren wir seine Ansprüche und Wünschen und können zielgerichtet unter unseren Klienten den richtigen Partner für ihn finden. Wir sind da, wo unsere Kunden sind und besuchen jeden persönlich. Das ist unser Leistungsanspruch und unser Versprechen: Durch den ganz persönlichen Kontakt schaffen wir für alle Klienten echte Vorteile“, sagt Markus Poniewas. „Auf diese Weise sind wir in der Lage, ein ganz individuelles ,Match-Making‘ herzustellen. Wir wissen, was unsere Kunden wollen – und das können wir ihnen auch bieten, da wir die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, genau kennen.“

Bei PV-Exklusiv setzen Markus Poniewas und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf „Akademiker & Singles mit höchstem Anspruch“. Und so finden sich Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und zahlreiche weitere Persönlichkeiten in führenden Positionen in der Datenbank der Partnervermittlung. „Auch diese Top-Männer und Top-Frauen freuen sich über eine zügige Vermittlung, wenn der potenzielle Partner wirklich passt – auch noch vor dem Sommer!“

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

